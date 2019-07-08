«Мы приехали, чтобы стимулировать рост торговли и инвестиций с Сингапуром» - Пашинян

Реформы в Армении за прошедший год создали необходимые условия для стимулирования роста торговли и инвестиций с одной из самых экономически развитых стран мира - Сингапуром. Об этом сегодня после встречи с премьер-министром Сингапура заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наша делегация прибыла в Сингапур, чтобы открыть новую страницу в наших отношениях. Сингапур - одна из наиболее экономически развитых стран в мире, и мы хотим стимулировать рост взаимной торговли и инвестиций между нашими странами. Я думаю, что для этого сегодня есть необходимые предпосылки», - сказал армянский премьер.

Пашинян отметил, что за прошедший год правительство Армении предприняло шаги, которые радикально изменили экономическую среду в стране, укрепили верховенство закона, создали равные условия для всех экономических игроков и, в частности, для иностранных инвесторов, резко снизилась коррупция, она больше не оценивается как фактор, угрожающий эффективности экономической деятельности.

«Мы больше не страдаем от симптомов, типичных для многих постсоветских стран. Новая Армения открывает новые возможности для инвестиций и экономической деятельности. К сказанному также добавляется фактор договора о свободной торговле, который будет заключен между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом, членом которого также является Армения», - сказал премьер.

По словам Пашиняна, Армения, как и Сингапур, находится в сложной или неблагоприятной геополитической обстановке, не обладает богатыми природными ресурсами и строит стратегию развития на эффективном использовании человеческого капитала.

«Однако, в отличие от Сингапура, который начал процесс своего развития пять десятилетий назад и, преодолев цепь трудностей начального периода, уже достиг беспрецедентных высот, Армения все еще находится на пороге стремительного подъема. Да, мы сегодня создаем условия для беспрепятственного проявления трудолюбия, творческой мысли и предпринимательства личности. Мы видим наше будущее в развитии основанной на знаниях экономики, инноваций и высоких технологий. У Армении нет альтернативы этому», - сказал премьер-министр Армении.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, в свою очередь, подчеркнул, что они с Пашиняном провели переговоры по вопросу укрепления экономических связей. Лидер Сингапура долго говорил о вкладе армян в различные сферы его страны.

Отметим, что в правительственной резиденции Сингапура «Истана» состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Никола Пашиняна.

По итогам переговоров между правительствами Армения и Сингапура были подписаны меморандумы о взаимопонимании в сферах туризма, образования, охраны окружающей среды и соглашение об исключении двойного налогообложения.

В фокусе визита в Сингапур находятся экономические вопросы. Никол Пашинян утром встретился с представителями известного инвестиционного фонда Temasek Holdings, в ходе встречи отметив, что технологический сектор является одним из приоритетов правительства Армении.

Запланированы встречи Пашиняна с местными бизнесменами и посещение Совета управления экономического развития.

Товарооборот между Арменией и Сингапуром очень незначительный: в прошлом году Армения импортировала из Сингапура товаров всего на 1,5 млн долларов, а экспортировала товаров на сумму 700 тыс. долларов.

Сингапур является одним из пионеров мировой экономики, в пример эту страну приводят в Армении регулярно, особенно после того, как Никол Пашинян объявил о начале экономической революции.

Сингапур, не имея природных ресурсов, обеспечил стремительный рост. Лидер этого исторического этапа, получившего название «сингапурское чудо», возглавлявший Сингапур более 30 лет основатель - премьер-министр Ли Куан Ю посетил Армению в 2009 году, когда уже ушел с поста премьер-министра.

Никола Пашиняна также приняла президент Сингапура, а завтра его примет спикер парламента этой страны.

В состав армянской делегации входят министр экономики и министр высокотехнологичной промышленности.

Премьер-министра сопровождает его супруга Анна Акопян, она в рамкаах отдельной программы встретилась с супругой премьер-министра Сингапура, также запланировано ее посещение Детского онкологического фонда.

В период независимости из руководителей Армении только Серж Саргсян посетил Сингапур в 2012 году, ни один действующий премьер-министр Сингапура, однако, Армению не посетил.

Никол Пашинян прибыл в Сингапур из Вьетнама, визит является официальным - по приглашению премьер-министра этой страны.

Вчера премьер-министр посетил армянскую церковь Святого Григория Просветителя в Сингапуре, чтобы встретиться с представителями местной армянской общины.

Чтобы послушать речь Никола Пашиняна и задать ему вопросы, в Сингапур прибыли армяне из других стран региона, в том числе из Малайзии, Индонезии, Таиланди и даже Австралии. До беседы с общиной Пашинян принял участие в протокольных мероприятиях, посетил Музей армянского наследия.

Орхидея «Ванда мисс Джоаким», которая известна также как сингапурская орхидея или орхидея принцессы Алохи, является гибридным сортом орхидеи и стала национальным цветком, государственным символом Сингапура. Знаменитая орхидея получила свое название в честь проживавшего в Сингапуре армянского садовода Агнес Джоаким (Ашхен Овакимян), которая вывела этот сорт орхидей. Пашинян принял участие в церемонии открытия скульптуры орхидеи «Ванда мисс Джоаким».

Армянская община Сингапура насчитывает почти 185-летнюю историю, здесь живут более 100 армян.