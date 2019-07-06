Обзор прессы за 5 июля

Газета «Аравот» посвятила передовицу 24-й годовщине принятия постсоветской Конституции Армении. «Будем надеяться, что будущие поправки [к Конституции] не будут отражать местнические интересы действующих властей, а будут приняты в результате честных референдумов», - пишет газета. Издание особо выделят статью действующего Основного закона, которая гарантирует свободу слова. «Конечно, иногда существует непреодолимая пропасть между тем, что написано на бумаге, и реальной жизнью… Конституции сталинской и брежневской эпох содержали такой же текст, но были серьезные ограничения свободы слова как в советское время, так и во времена Третьей [армянской] республики. Многие из этих ограничений были сняты после революции 2018 года».

«Если бы кто-то много лет назад сказал, что когда-нибудь бывший президент Роберт Кочарян будет под стражей, а его сторонники будут протестовать возле здания правительства, то считалось бы, что у этого человека больное воображение», - пишет газета «Жоговурд». Проправительственное издание утверждает, что «преступный дуэт» Кочаряна и другого экс-президента Сержа Саргсяна окончательно утратил власть. Газета также отвергает утверждения сторонников бывшей власти о том, что в деле против Кочаряна и других бывших чиновников есть серьезные нарушения.

Как пишет Lragir.am, Серж Саргсян пытается возродить Республиканскую партию Армении (РПА), демонстративно совершая паломничества в армянские церкви и другие святые места вместе с другими высокопоставленными деятелями РПА. Интернет-издание сообщает, что в пятницу они планировали посетить мавзолей армянских царей 4-го века, расположенный в Арагацотнской области. «Было бы более символично, если бы они совершали паломничество пешком, а не на дорогих автомобилях», - комментируетLragir.am.