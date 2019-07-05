Специалисты сферы туризма ожидают рост числа туристов в Армении на 15%

Специалисты сферы туризма в этом году ожидают рост числа прибывающих в Армению туристов на 10-15%.

«Это обусловлено созданным за годы ресурсом, проделанной работой, к этому также прибавляется повышение осведомленности об Армении среди мировой общественности в рамках революционных процессов», - сказал президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

В прошлом году Армению посетило более 1,6 млн туристов. По словам Апресяна, большое число туристов приезжает из России, Грузии, США и Ирана, однако число иранцев уменьшилось.

«Но у нас есть рост из европейских стран, из Соединенных Штатов, из дальневосточных стран», - сказал Апресян.

Лилиан и Джозеф проводят в Армении свой медовый месяц. «Мы приехали в Армению на пару недель, а потом поедем в Грецию», - сказали они.

Муж Лилиан из Ирландии, пара познакомилась в самолете, когда армянка направлялась в Дублин.

«Она несколько раз была в Ирландии, теперь настала моя очередь приехать сюда, love it, мне нравится», - сказал Джозеф.

Они всего три дня в Армении, но ирландец уже успел решить для себя, что ему больше всего здесь нравится: «Еда, люди и музыка, а также выпивка, армянское пиво изумительное», - сказал муж Лилиан.

Итальянская туристка также выделяет армянское пиво, а из еды ей понравились разные сорта сыра. «Мне все нравится, Армения нравится больше, чем Грузия», - сказала туристка из Италии.

Мы также встретили туристов, которые не впервые приезжают в Армению, они подчеркивают, что во время каждого визита замечают множество изменений.

«Ереван очень изменился, здания, дороги очень хорошие. С каждым годом становится все лучше и лучше», - признаются они.

В этот летний сезон заняты в особенности владельцы небольших гостевых домов, в которых часто работают целыми семьями. В одном из таких гостевых домов в Гарни не жалуются: в этом году недостатка в туристах не было.

Ночь здесь стоит 5-7 тысяч драмов. По словам невестки семьи - Ани, они также готовят ужин, за него нужно платить отдельно.

Тем не менее, довольствоваться достигнутым не следует, по оценке президента Федерации туризма Мехака Апресяна, необходимо повышать качество услуг, не разочаровывая гостей. По его словам, если мы потеряем достигнутое, и 10 лет не хватит, чтобы его восстановить.