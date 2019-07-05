Никол Пашинян встретился с премьер-министром Вьетнама

Стартовал официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Социалистическую Республику Вьетнам. Самолет премьер-министра вчера поздно вечером совершил посадку в столице страны - Ханое.

Сегодня с утра Пашинян принимает участие в протокольных мероприяитях. Сначала он посетил Мемориал героям, погибшим в борьбе за независимость и свободу Вьетнама, а затем мавзолей основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, а также посетил Храм литературы в Ханое.

Никола Пашиняна сопровождает его супруга, Анна Акопян, она в рамках отдельной программы встретится с супругой премьер-министра Вьетнама, посетит институт переливания крови.

В 13:00 по ереванскому времени стартовала встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Премьер-министра Армении глава Вьетнама принял в своей резиденции в торжественной обстановке.

Премьер-министры двух стран сначала провели отдельную беседу, затем провели переговоры в расширенном составе.

По итогам переговоров Ереван и Ханой подписали соглашения о сотрудничестве в сферах образования и туризма.

Никол Пашинян и Нгуен Суан Фук выступили с заявлениями для СМИ.

Вечером от имени премьер-министра Вьетнама будет дан официальный ужин.

Напомним, в состав армянской делегации входят министры экономики и высокотехнологичной промышленности.

В период независимости из руководителей Армении лишь Серж Саргсян посещал Вьетнам в 2012 году.

Завтра Никол Пашинян встретится с председателем Национального собрания Вьетнама, а также проведет встречу с местными бизнесменами.

Торговые оборот Армении с этим азиатским социалистическим государством в последние годы растет, в прошлом году Армения импортировала из Вьетнама товаров на 46 млн долларов, однако Вьетнам из Армении в 2018 году импортировал товаров всего на 0,5 млн долларов.

Никол Пашинян в качестве премьер-министра Армении уже успел побывать в азиатском регионе: в прошлом месяце глава Армении с официальным визитом посетил Китай.

Из Вьетнама делегация во главе с Пашиняном отправится в Сингапур.