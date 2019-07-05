Никол Пашинян встретился с премьер-министром Вьетнама

Стартовал официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Социалистическую Республику Вьетнам. Самолет премьер-министра вчера поздно вечером совершил посадку в столице страны - Ханое.
Сегодня с утра Пашинян принимает участие в протокольных мероприяитях. Сначала он посетил Мемориал героям, погибшим в борьбе за независимость и свободу Вьетнама, а затем мавзолей основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, а также посетил Храм литературы в Ханое.
Никола Пашиняна сопровождает его супруга, Анна Акопян, она в рамках отдельной программы встретится с супругой премьер-министра Вьетнама, посетит институт переливания крови.
В 13:00 по ереванскому времени стартовала встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Премьер-министра Армении глава Вьетнама принял в своей резиденции в торжественной обстановке.
Премьер-министры двух стран сначала провели отдельную беседу, затем провели переговоры в расширенном составе.
По итогам переговоров Ереван и Ханой подписали соглашения о сотрудничестве в сферах образования и туризма.
Никол Пашинян и Нгуен Суан Фук выступили с заявлениями для СМИ.
Вечером от имени премьер-министра Вьетнама будет дан официальный ужин.
Напомним, в состав армянской делегации входят министры экономики и высокотехнологичной промышленности.
В период независимости из руководителей Армении лишь Серж Саргсян посещал Вьетнам в 2012 году.
Завтра Никол Пашинян встретится с председателем Национального собрания Вьетнама, а также проведет встречу с местными бизнесменами.
Торговые оборот Армении с этим азиатским социалистическим государством в последние годы растет, в прошлом году Армения импортировала из Вьетнама товаров на 46 млн долларов, однако Вьетнам из Армении в 2018 году импортировал товаров всего на 0,5 млн долларов.
Никол Пашинян в качестве премьер-министра Армении уже успел побывать в азиатском регионе: в прошлом месяце глава Армении с официальным визитом посетил Китай.
Из Вьетнама делегация во главе с Пашиняном отправится в Сингапур.
Ваше мнение
Показать комментарии