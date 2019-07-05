Сегодня в Армении отмечают День Конституции.

Основной закон страны был принят на референдуме 5 июля 1995 года.

Спустя 10 лет, 27 ноября 2005 года, в Конституцию страны были внесены изменения на всенародном референдуме.

6 декабря 2015 года, также на всенародном референдуме, Основной закон страны был изменен во второй раз. В частности, полупрезидентская форма правления была заменена на парламентскую.

В связи с Днем Конституции премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой, в частности, напомнил о первой и второй статьях Конституции Армении, которые не подлежат изменению:

«Статья 1. Республика Армения – суверенное, демократическое, социальное, правовое государство.

Статья 2. Власть в Республике Армения принадлежит народу.

Народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц.

Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением».

«Часть положений, содержащихся в этих статьях, уже действует в Армении, а другая шаг за шагом становится реальностью. С умом, работой и духом! С Днем Конституции!», - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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