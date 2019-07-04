Пашинян поздравил Трампа по случаю Дня независимости США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки. В послании Никола Пашиняна, текст которого опубликован на официальной странице главы армянского правительства, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости.

Провозглашение независимости Соединенных Штатов оказало большое влияние на дальнейший ход всемирной истории, став источником вдохновения для многочисленных народов, стремящихся к свободе и независимости. Горды, что армянская община Америки внесла свой уникальный вклад в развитие и процветание США, являясь важным мостом, связывающим два наших народа.

За минувший год в Армении произошли беспрецедентные изменения. Демократия вновь была утверждена в нашей стране. Были устранены ограничения свободы слова. Посредством свободных, справедливых и прозрачных выборов сформировалось новое правительство, которое предпринимает решительные шаги по утверждению верховенства закона и укреплению достижений демократии. Сегодня приоритетными являются реформы системы правосудия и борьба с коррупцией.

Мы высоко ценим американскую финансовую и техническую поддержку, оказываемую Армении с момента обретения независимости. Она всегда имела важное значение для развития нашей страны. Поддержка США и сегодня позволит более плавными и быстрыми темпами осуществить реформы и сделать демократию в Армении необратимой.

С удовлетворением хочу отметить недавно состоявшееся в Ереване первое заседание Стратегического диалога Армения-США. Это стало свидетельством прогресса отношений между нашими странами, основанных на общих ценностях. Армения заинтересована в совершенствовании этих отношений и развитии двустороннего сотрудничества в самых разных сферах.

Придаю большое значение роли США в деле мирного урегулирования карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Надеюсь, что совместными усилиями удастся добиться урегулирования исключительно мирным путем во благо региональной стабильности и безопасности.

Позвольте еще раз поздравить Вас и дружественный народ Соединенных Штатов с Днем независимости и пожелать мира, дальнейшего прогресса и благоденствия».

Поздравительное послание президенту США направил также президент Армении Армен Саркисян.