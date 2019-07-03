«Центр проверки информации» обратился к фальшивому письму о выводе армянских войск из Карабаха

Программа «Центр проверки информации» ГНКО «Центр по связям с общественностью и информации» аппарата премьер-министра Армении обратилась к фальшивому письму на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы выразил готовность вывести армянские войска из Нагорного Карабаха.

Отметив, что цифровая копия письма является фальшивой, «Центр проверки информации» пояснил: «Поддельное фото было впервые опубликовано 24 июня на французской блог-платформе фейковым пользователем. Затем 26 июня она снова публикуется на азербайджанском форуме Bakililar, вновь фейковым пользователем, и становится предметом активного обсуждения. Некоторые пользователи даже начали праздновать «Возвращение Арцаха».

С 28 июня фальшивка начинает распространяться на ряде российских форумов и малоизвестных сайтов. В качестве автора здесь представляется фейковый пользователь под именем Артур Григорян.

О том, что фотография фальшивая, можно догадаться по ряду признаков: отсутствие печати, отсутствие нумерования письма, положение и форма герба республики, а также ряд содержательных ошибок.

Отметим, что ранее о фальшивой информации на своем канале Telegram сообщил также эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян. «ВНИМАНИЕ! В сети распространяется очередной фейк», - в частности, написал эксперт. «Кто автор? До сих пор помимо обоснованных подозрений серьезных доказательств нет. Самое вероятное из двух направлений вне страны. Если будут хорошие доказательства, я дам знать», - также написал Мартиросян.