Понятие «бенефициар зоны бедствия» должно исчезнуть – глава Комитета по градостроительству

Правительство до 2020 года собирается обеспечить жильем бенефициаров зоны бедствия. По словам председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна, число семей-бенефициаров, потерявших кров вследствие разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года и до сих пор живущих в домиках-времянках, составляет 453.

Программа, согласно расчетам, обойдется в 3 млрд драмов (около 6,3 млн долларов).

«Уже есть решение о выделении 3 млрд драмов, в 2020 году этот вопрос будет окончательно закрыт, чтобы в 2021 году понятия «бенефициар зоны бедствия» больше не было», - отметил Вармишян.

Ваагн Вермишян сообщил, что при прежних властях бенефициарами зоны бедствия были признаны 5396 семей. За прошедшие годы 4943 семьи уже получили квартиры.

Между тем, по данным председателя организации «Ширак кентрон» Ваана Тумасяна, число бенефициаров зоны бедствия, в частности, в Гюмри, в несколько раз больше вышеуказанного числа. По словам Тумасяна, при прежних властях они по разным причинам не были включены в список бенефициаров.

«Не смогли представить документы в установленные сроки либо потеряли собственный дом, а не государственный», - сказал Тумасян.

По словам Ваана Тумасяна, только в Гюмри проживают 1100 подобных семей.