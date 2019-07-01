«5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали» - Пашинян поздравил сборную Армении

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил сборную Армении с успешным выступлением на Европейских играх.

«5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Я поздравляю сборную Армении с успешным выступлением на Европейских играх», - написал премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Церемония закрытия Европейских игр состоялась накануне вечером в Минске. На ней также присутствовал президент Армении Армен Саркисян.

Армянские спортсмены завоевали 11 медалей, заняв 11-е место в общем зачете.

В Европейских играх в общей сложности участвовали более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.