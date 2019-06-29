Действующий председатель ОБСЕ приветствует обмен пленными между Арменией и Азербайджаном

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирослав Лайчак приветствует обмен пленными между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

Лайчак заявил об этом на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США) и Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

«Мы приветствуем этот гуманитарный жест, который показывает, как диалог может привести к положительным результатам для людей, пострадавших от конфликта», - согласно сайту ОБСЕ, заявил Лайчак.

Действующий председатель ОБСЕ также выразил поддержку Минскому процессу урегулирования и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах.

Посредники, в свою очередь, проинформировали Лайчака о результатах встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся под их эгидой в Москве 15 апреля и Вашингтоне 20 июня.