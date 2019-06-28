«У Армении и России могут быть вопросы по двусторонней повестке дня с различными восприятиями, что естественно» - глава МИД РА

У Армении и России могут быть вопросы по двусторонней повестке дня с различными восприятиями, что естественно, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, с какой озабоченностью посол России был приглашен в МИД Армении в контексте его встречи с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя, и какой интерес есть у России по делу о событиях 1 марта 2008 года.

«Армения и Россия были и остаются союзниками, у стран довольно широкая и насыщенная повестка дня. Мы удовлетворены нашим диалогом с Российской Федерацией в плане углубления наших союзнических отношений во многих областях. У нас могут быть вопросы, которые в нашей двусторонней повестке дня могут получать разные восприятия и разные оценки, что естественно, и обсуждение этих вопросов между двумя союзниками не создает никаких проблем. У нас в этом плане нет проблемы в связи с поднятием вопросов, касающихся различных оттенков наших двусторонних отношений», - сказал глава МИД.

Напомним, что встреча посла России в Армении Сергея Копыркина и экс-президента Армении Роберта Кочаряна состоялась в офисе последнего 13 июня.

Позже посол России также встретился с председателем Конституционного суда Армении Грайром Товмасяном, который принял к производству заявление Кочаряна.

Следует отметить, что на днях Седа Сафарян, которая представляет интересы родственников жертв событий 1 марта 2008 года, в суде заявила, что, совершая грабежи и свергая конституционный строй, Роберт Кочарян также имел гарантии крупных держав, о чем она пообещала подробно рассказать позже.

Политолог Акоп Бадалян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что важно понимать, почему Россия так заинтересована или обеспокоена в связи с делом «1 марта».

«Интерес или поддержку, которую мы представляем и которая проявляется в отношении к прежней правящей системе, я не стал бы оценивать столь однозначно, что это является императивным вопросом для России, который должен быть безоговорочно решен. С этой точки зрения я рассматриваю интерес именно в вопросе «1 марта». Но здесь мы также должны учитывать определенные информационные обстоятельства. Несколько дней назад появилась информация о распоряжении на иностранном языке, которая, во всяком случае, не была опровергнута, и интересно, есть ли какая-либо информация в уголовном деле, есть ли этот документ о присутствии иностранных инструкторов, сотрудников спецслужб в Ереване. Информация об этом и даже фотографии появились в армянской прессе почти сразу после событий 1 марта, уже через несколько дней, кроме того, есть показания, что среди силовиков были те, кто разговаривал по-русски, если я не ошибаюсь, несколько свидетелей даже рассказали о том, что те, кто производил действия в отношении них, говорили по-русски», - отметил Бадалян.