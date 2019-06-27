Вице-премьер Грузии заверяет, что у армянских экспортеров на КПП «Вархний Ларс» проблем не будет

Вице-премьер, министр территориального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили сегодня в Ереване заявила, что у армянских экспортеров на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» никаких проблем нет и не ожидается.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли возникновение проблем на КПП «Верхний Ларс», расположенном на российско-грузинской границе, с учетом нынешней напряженности в российско-грузинских отношениях, высокопоставленный грузинский чиновник ответила: «Конечно нет. Я даже не понимаю, почему возникает подобный вопрос. Конечно, никаких проблем нет для представителей какой-либо страны, в том числе и для армянских граждан и бизнесменов, потому что мы делаем все, что в наших силах, для продвижения экономических отношений между Грузией и Арменией. И двухдневное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами является еще одним свидетельством тех усилий, которые прилагаются нашими двумя сторонами для расширения этого сотрудничества».

Российско-грузинские отношения вновь обострились, когда примерно неделю назад в Тбилиси поднялась волна недовольства против Кремля. Все началось с того, что во время проходившего в парламенте Грузии заседания Межпарламентской ассамблеи православия известный своими антигрузинскими взглядами российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, что вызвало волну протеста, правительство Грузии применило силу для разгона акций протеста, были ранены и задержаны несколько сотен демонстрантов,

На фоне протестов в Грузии президент России Владимир Путин издал указ о прекращении полетов российских авиакомпаний из России в Грузию с 8 июля.

Затем 24 июня Роспотребнадзор заявил, что проверка качества грузинских вин, поставляемых в Россию, показала, что оно ухудшилось.

После всего этого были высказаны опасения, что Кремль также может создать проблемы на КПП «Верхний Ларс».

Грузинский вице-премьер Майя Цкитишвили сегодня отметила, что правительство Грузии в настоящее время проводит активную работу с целью строительства транспортного пути Верхний Ларс-Садахло.

«Между Грузией и Россией нет никакой напряженности. Как вы знаете, к сожалению, с 2008 года у нас нет дипломатических отношений - после вооруженного конфликта с Россией. Однако после этого, в частности после 2012 года, мы выстроили торговые и гуманитарные отношения, восстановили торговые отношения с Россией, и в этом смысле территория Грузии, КПП «Верхний Ларс» свободны для любых перевозок, для всех, в том числе для армянских бизнесменов, которые въезжают в Грузию с мирными целями, для торгово-экономического сотрудничества. Поэтому мы можем сказать, что в экономических отношениях никакой напряженности нет. Мы вложили серьезные инвестиции с целью модернизации и строительства дорог, логистических центров, аэропортов, портов. Мы стремимся развивать экономические коридоры, поэтому нежелательно иметь какую-либо напряженность, влияющую на экономические отношения», - сказала Цкитишвили.

Что касается сегодняшнего заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, то предыдущее состоялось еще восемь лет назад. В протоколе, подписанном по итогам сегодняшнего заседания, закреплены те шаги, которые должны быть предприняты сторонами для придания нового качества двусторонним торгово-экономическим отношениям.

По данным Статистического комитета Армении, за первые четыре месяца этого года товарооборот между Арменией и Грузией составил 43,4 млн долларов, что на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.