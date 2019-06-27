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Армения

Правительство планирует для граждан до 18 лет сделать медицинскую помощь бесплатной

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На состоявшемся сегодня очередном заседании правительства Армении было предложено за счет увеличения доходов госбюджета расширить ряд программ в сфере здравоохранения, увеличить группу бенефициаров, пользующихся гарантированными государством бесплатными и льготными услугами.

В рамках программы «Услуги медицинской помощи детям» планируется осуществлять медицинскую помощь и обслуживание граждан от 0 до 18 лет полностью в рамках госзаказа, а также компенсировать прогнозируемый до конца года дефицит, в целом направив на программу 1,75 млрд драмов.

До сих пор этим правом пользовались дети от 0 до 7 лет, с инвалидностью, оставшиеся без родительской опеки, из семей, состоящих из лиц с инвалидностью, до 18 лет находящиеся на диспансерном учете, с одним родителем, 14-15 лет мужского пола, предпризывного возраста и из многодетных семей (имеющих 4 и более несовершеннолетних детей до 18 лет).

В результате данного изменения число бенефициаров до 18 лет увеличится примерно на 200 тыс. человек.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян, эти изменения стали возможны благодаря дополнительным поступлениям в госбюджет в размере 62 млрд драмов.

«Об этом Вы, господин премьер-министр, неоднократно заявляли, и значительная часть этой суммы фактически будет направлена на одну из важных в социальном плане сфер - здравоохранение», - отметила замминистра и добавила, что для этой цели до конца года планируется израсходовать 12 млрд драмов.

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