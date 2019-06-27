Правительство одобрило проект повышения минимальной зарплаты с 55 тыс. до 68 тыс. драмов

Правительство единогласно одобрило проект повышения минимальной заработной платы с 55 тыс. до 68 тыс. драмов.

Перед голосованием основной докладчик, заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян, сказал, что авторами законопроекта являются депутаты правящей фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян и Вараздат Карапетян.

Гаспарян сообщил, что депутаты предложили повысить минимальную зарплату с 55 тыс. до 63 тыс. драмов, однако с учетом результатов нескольких проведенных исследований и минимальной потребительской корзины министерство вывело среднюю цифру в размере 68 тыс. драмов.

«Мы предлагаем дать проекту положительную оценку не с 63 тыс. драмов, а с 68 тыс. драмов. Затем, когда уже в Национальном собрании будет обсужден этот вопрос, мы поработаем с нашими партнерами над окончательными шагами», - пояснил замминистра.

Премьер-министр отметил, что лазейки довольно большие особенно в частном секторе. «В системе государственного управления зарплата точно повысится, а в частном секторе нужно действительно ввести такие регулировки, чтобы зарплата реально повысилась», - сказал Пашинян.

Правительство направит проект в Национальное собрание на утверждение.