Экономическая система Армении восприняла мессидж правительства – Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил на сегодняшнем заседании правительства, что Армения по-прежнему находится на довольно высоком уровне экономической активности.

Премьер-министр отметил, что Армения преодолела проблемы, связанные с экспортом, а экономическая система страны «восприняла и усвоила мессидж правительства об экономической революции».

«В мае текущего года был зарегистрирован показатель экономической активности на уровне 7,3%. Хочу отметить, что в мае этого года по сравнению с маем прошлого года экспорт увеличился на 15%, а по сравнению с январем-маем прошлого года у нас был рост на 0,1%, что означает, что в этом году мы преодолели проблемы, связанные с экспортом. Анализ показывает, что по результатам года у нас будет довольно ощутимый рост экспорта», - заявил глава армянского правительства.