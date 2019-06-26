Мэр Еревана предлагает снизить допустимую скорость движения машин в городе с 60 до 50 км/ч

Мэр Еревана Айк Марутян предлагает снизить допустимую скорость движения машин в городе с 60 до 50 км/ч.

Это предложение стало ответом на озабоченность члена Совета старейшин Еревана Месропа Папикяна в связи с тем, что число автоаварий и их жертв год от года не снижается.

«Взяв на себя власть в городе, мы также в какой-то мере берем на себя ответственность за безопасностью людей», - сказал Месроп Папикян.

Мэр согласен с тем, что Ереван стал опасен как для водителей, так и для пешеходов. Вопрос снижения скорости автотранспорта в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение.

Вопрос подземных и надземных переходов будет решен постепенно, но Марутян не думает, что после этого все ереванцы откажутся от опасной привычки переходить улицы напрямую и быстро.

Как разгрузить центр города от автомобилей и парковок? По мнению градоначальника разгрузка будет означать большую череду запретов для граждан, и все это городские власти начнут только после внедрения новой транспортной спети. Если въезд в центр на собственном автомобиле будет запрещен, должна быть альтернатива для граждан.