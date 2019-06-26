Брат Овика Абрамяна платит всего 20 тыс. драмов в год за аренду Гергерского водохранилища

Компания, принадлежащая брату бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, Генриху Абрамяну, арендовала расположенное в Вайоцдзорской области Гергерское водохранилище площадью 26 млн кубометров всего за 20 тыс. драмов в месяц.

Согласно годовому отчету Контрольной палаты за 2018 год, эту территорию за столь малую арендную плату ЗАО «Джрар», входящее в состав Водного комитета, предоставило компании Абрамяна «Ягуар кенданинени ашхар» с целью рыбоводства.

«В водохранилище много рыбы, мы ее сохраняем, мы делаем все возможное для развития и мы не думаем, что это отражается негативно», - сказал начальник водохранилища Нарек Геворкян. Он считает размер аренды нормальным и просит у Бога здоровья для учредителя компании, утверждая, что у Абрамяна нет доходов от водохранилища и все это было сделано только для людей.

Однако начальник водохранилища признается, что в арендованной с целью разведения рыбы акватории водохранилища рыбы практически нет.

Принадлежащая Генриху Абрамяну компания использует одно из крупнейших водохранилищ в Армении не только с целью разведения рыбы. По состоянию на 1 октября 2017 года и 1 октября 2018 года, для двух ГЭС было выпущено 40,5 млн кубометров воды. Себестоимость этого объема воды составила около 93 млн драмов, однако ЗАО «Джрар» Водного комитета получило всего 3 млн драмов – в 31 раз меньше.

Начальник водохранилища Нарек Геворкян несмотря на эти разоблачения заявил, что они все сделали в рамках закона.

Радио Азатутюн не удалось получить комментарии ЗАО «Джрар».

А председатель Контрольной палаты, раскрывшей вышеупомянутые «привилегии» брата экс-премьера, Левон Йолян, в связи с этим сказал, что водохранилища вообще не должны сдаваться в аренду. «Сдавать в аренду водохранилище за 20 тыс. драмов просто неправильно», - считает он.

Йолян подчеркнул, что Водный комитет и другие ведомства при разработке стратегии должны сделать соответствующие выводы с учетом разоблачений Контрольной палаты. Глава Контрольной палаты добавил, что по части водохранилищ и гидроэлектростанций государство должно продемонстрировать единый подход.

Председатель общественной организации «Национальное водное сотрудничество» Аревик Овсепян также считает неправильной сдачу водохранилищ в аренду. Это, по его мнению, неприемлемо с точки зрения охраны окружающей среды.

Овсепян видит здесь и проблемы национальной безопасности, и социальные проблемы. «Люди могли решить там некоторые свои социальные проблемы. А теперь они вынуждены эту рыбу не ловить, а покупать», - сказала она.

Такие крупные водохозяйственные системы нуждаются в особой охране. По словам Овсепян, все это регулируется Водным кодексом, охрану должно осуществлять государство. «Я не знаю, государство, сдав в аренду, переложило ли эту функцию на арендатора», - отметила председатель общественной организации.

Во время посещения водохранилища съемочной группой Радио Азатутюн у водохранилища дежурили два сотрудника службы безопасности, которые заверили, что они находятся здесь 24 часа и следят за выполнением всех правил безопасной эксплуатации водохранилища. Но они также признали, что даже небольшое повреждение плотины может иметь катастрофические последствия.

Председатель НПО «Национальное водное сотрудничество» также видит риски: «Там скапливается достаточно большое количество воды, и если возникнет проблема, это создаст там чрезвычайную ситуацию. Даже если разрушения не достигнут какого-либо села, но будут повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья».