Россия поддерживает Роберта Кочаряна, потому что он выступает за Мегринский вариант - Арам Саргсян

Радио Азатутюн побеседовало с председателем партии «Республика» Арамом Саргсяном.

Радио Азатутюн: - Суд вновь вынес решение об аресте обвиняемого Роберта Кочаряна, и второй президент Армении вновь оказался за решеткой. Роберт Кочарян заявляет, что для нынешних властей будет оппозиционным полюсом, противником, однако до сих пор ни одна имеющая вес политическая сила не заявила о присоединении к Кочаряну, хотя прошли уже месяцы. На Ваш взгляд, что это означает?

Арам Саргсян: - Это означает использование политики в качестве еще одного средства для того, чтобы не быть осужденным. Ничего больше. В армянской действительности есть множество случаев, когда пытались освободиться [от ответственности], придав разным уголовным преступлениям политическую окраску. Это один из таких случаев. У меня вообще нет привычки, в отличие от Роберта Кочаряна, выражать точки зрения о покойных и заключенных, потому что мы находимся не в равных условиях, но я глубоко убежден, это мое личное мнение, что Роберт Кочарян должен предстать перед судом. То, что он нарушил все положения Конституции Республики Армения, включая флаг и герб, это еще оставим в стороне. Он также, по моему мнению, нарушил 10 заповедей: не убий, не укради. Скажу на примере Погоса Погосяна, чтобы не сказали, что я привел в пример «1 марта». То есть, если Роберт Кочарян не будет осужден, тогда кто будет осужден? В таком случае давайте откроем двери всех тюрем.

Радио Азатутюн: - Вы говорите, что он нарушил 10 заповедей, включая заповедь «не убий». Вы считаете, что Роберт Кочарян убийца?

Арам Саргсян: - Разве Погоса Погосяна не убили за фразу «Привет, Роб»? Он убил или кто-то другой - ведь не важно? Его охрана убила, ведь так? И эта охрана не была осуждена ни на минуту, ведь так? Делать выводы уже оставляю общественности. Очевидно ведь, что член его охраны даже на час не был осужден за избиение и убийство человека в туалете? Очевидно ведь? Очевидно ведь, что за эти годы происходили политически мотивированные судебные процессы в отношении множества людей? Например, в отношении моего друг Смбата Айвазяна - за нахождение в багажнике его автомобиля дубины китайского производства. Или в отношении Усика Багдасаряна, который прошел славный путь Арцахской войны. В его доме нашли охотничье ружье типа «Тигр», за законные патроны к нему его приговорили к трем годам. Это суды Роберта Кочаряна, которые приняли подобные решения. Которые такому человеку, как я, который никогда не призывал к захвату какого-либо государственного здания или насилию, предъявили обвинение по части 1 статьи 300, обыскали мой дом, месяцами водили на допросы, взяли подписку о невыезде. И так далее. И это делалось с единственной целью - удержать собственную власть, подчинить независимость Армении и поставить на службу внешней силе с целью удержания своей власти.

Радио Азатутюн: - Роберт Кочарян время от времени говорит о своих особых отношениях с Россией, с президентом России Владимиром Путиным, гордится тем, что Путин считает его другом. Что это означает?

Арам Саргсян: - Я вижу одну закономерность, которая для логически мыслящих людей становится серьезной темой для анализа и для занимающихся политикой людей на подсознательном уровне вызывает вопросы. Смотрите, события 27 октября [1999 года]. Не прошло и месяца после 27 октября, как Роберт Кочарян прямо заявил, что это дело для участкового, что его раскрытие не представляет никакой проблемы. Откуда он это взял, то есть, если это дело для участкового, нет организаторов, эти пятеро его совершили и все, что раскрывать, это простейшее дело. И это еще до завершения следствия делает первое лицо государства, и он делает все, чтобы дело не было раскрыто, в том числе во время судебного процесса. Плюс по поводу «27 октября» представитель спецслужб России Литвиненко за неделю до своей смерти заявляет, что «27 октября» организовали спецслужбы России, в частности ГРУ. После этого происходят события 1 марта 2008 года. Я отмечаю те шокирующие события, которые произошли в истории третьей Республики Армения. И по части «1 марта» даже в армянской прессе, в частности, в «Айкакан жаманак», которую сегодня можно считать имеющей информацию из властных источников, недавно было опубликовано, что есть документы, в которых на иностранном языке была указана очередность шагов, которые нужно предпринять в подобном случае, и в те дни в Армении находились иностранные консультанты, которые должны были давать советы относительно того, какие шаги следует предпринять. Я уверен, что эти документы были на русском языке и что эти консультанты были из Москвы. С уверенностью говорю, что и во время событий 27 октября здесь находились консультанты из России, имена и фамилии которых были опубликованы. Это не тайна. И в тот момент, когда сегодня происходит судебный процесс над Кочаряном, и армянский народ пытается найти виновных во всем этом и наказать их по заслугам, появляется Россия и пытается защитить тех людей, которые после 27 октября считали, что кроме 5 исполнителей больше никто не виновен, которые 1 марта разгоняли демонстрантов. В конце концов, Роберт Кочарян перед 1 марта поехал Москву и вернулся, после чего заявил, что «они должны сесть и должны сесть надолго». Это бумеранг, теперь он должен сесть и сесть надолго.

Радио Азатутюн: - Вы видите связь между событиями 27 октября 1999 года и 1 марта 2008 года?

Арам Саргсян: - Здесь я вижу прямое вмешательство сегодняшней власти России во внутриполитическую жизнь Республики Армении и вообще в политическую жизнь во всех смыслах. И я хочу чтобы наш народ задумался в этом направлении и сделал выводы. Пришло время определить, кто наши друзья и кто наши противники.

Радио Азатутюн: - В этой связи вспоминается сделанное еще в феврале в Иране премьер-министром Николом Пашиняном примечательное заявление: «Нельзя позволить, чтобы в Республике Армения действовали политики, которые являются, скорее, иностранными агентами, нежели гражданами своей собственной страны». Вы замечаете здесь какие-то ассоциации?

Арам Саргсян: - Нет сомнений в том, что в Армении нет недостатка, в частности, в российской «пятой колонне», что множество партий, провозгласивших себя европейскими или носителями европейских ценностей, прямо поддерживают деятельность посола России в Армении, не видя никакой связи в том, что состоялась встреча с председателем Конституционного суда после встречи с Робертом Кочаряном. То есть, у России в Армении нет недостатка в скрытой «пятой колонне». И не имея недостатка в этом, она всегда будет пытаться решать задачи в Армении. И сегодня она пытается решить подобную задачу для реализации «плана Лаврова». И апрельская война, на мой взгляд, была ответом на отказ армянских властей принять «план Лаврова». И сегодня эта «пятая колонна» будут использоваться против Никола Пашиняна с целью реализации этого плана. И исходя из этого, Никол Пашинян говорит, что против этих сил будет вестись борьба.

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