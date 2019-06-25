После последних событий в российско-грузинских отношениях Армения пытается стать центром транзитных воздушных перевозок между Россией и Грузией.

По словам заместителя начальника Управления регулирования воздушных перевозок гражданской авиации Степана Паясляна, между авиакомпаниями уже начались обсуждения возможных вариантов воздушного сообщения между Россией и Грузией через Армению.

«Есть варианты доставки пассажиров из Грузии в Ереван на автобусах и обратно, а затем совершения воздушных рейсов из Еревана или Гюмри. Также обсуждаются варианты удвоения частоты рейсов, которые авиакомпания Georgian Airway сейчас совершает по направлению Тбилиси-Ереван 7 раз в неделю, и, следовательно, возможность стать транзитным вариантом, то есть, Тбилиси-Ереван, а затем посредством российских авиакомпаний в другие города России», - отметил Паяслян.

С 8 июля указом президента России Владимира Путина будут прекращены всае рейсы российских авиакомпаний из России в Грузию. Путин ввел такой запрет сразу после того, как в Тбилиси начались антироссийские акции протеста. В столице Грузии волна недовольства поднялась после того, как во время проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия в кресло спикера парламента Грузии сел российский депутат Сергей Гаврилов, известный своими антигрузинскими взглядами.

В Армении сейчас обсуждается также вариант железнодорожного сообщения: перелеты из России в Гюмри, а затем перевозки по Южно-Кавказской железной дороге из Гюмри в Тбилиси. По информации советника премьер-министра Армении по вопросам авиации Акопа Чагаряна, грузинские авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию, уже готовятся к рейсам через Армению.

«Главным перевозчиком там является авиакомпания Georgian Airway - Airzena. Airzena является партнером и сестринской компанией армянской авиакомпании «Армения». Все ее рейсы будут выполняться или через Гюмри, или через ереванский аэропорт «Звартноц»», - сказал Чагарян.

Действующие в Армении компании «Армения» «Тарон Авиа» и «Атлантис Еуропиан» во время обсуждения с советником премьер-министра выразили готовность организовать воздушное сообщение между Тбилиси и Москвой. Утверждены ли уже графики, об этом в этих трех компаниях пока четкого ответа не дают. Однако заместитель директора авиакомпании «Армения» Геворк Хачатрян ранее написал в Facebook, что «Армения» планирует с 9 июля запустить 2 рейса в день по маршрутам Ереван-Москва-Ереван, Москва-Ереван-Тбилиси-Ереван-Москва. У советника премьер-министра есть опасение, что основные российские авиаперевозчики могут начать выполнять рейсы в Тбилиси через Азербайджан.

«Основные российские авиаперевозчики имеют партнерские и интерлайн-соглашения с Azal, и я думаю, что азербайджанская сторона использует эти возможности для сосредоточения рейсов этих компаний в аэропорту Гандзака», - подчеркнул Чагарян.

Кстати, по российскому государственному телеканалe «Вести 24» комментатор сообщил, что воздушные перевозки из Москвы в Тбилиси через Баку обойдутся вдвое дешевле, чем через Ереван. В Армении пока таких расчетов нет, однако советник премьер-министра по вопросам авиации Акоп Сагарян считает это утверждение не столь уж близким к реальности.