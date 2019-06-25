Парламент обсуждает предложенные Араратом Мирзояном поправки в закон «Регламент НС»

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сегодня вынес на обсуждение подготовленный им пакет проектов «О внесении изменений и дополнений в конституционный закон «Регламент Национального собрания» и в смежные законы».

Мирзоян предлагает внести поправки в конституционный закон «Регламент НС», в законы «О Государственной комиссии по защите экономической конкуренции», «О Комиссии по регулированию общественных услуг», «Об Органе по предупреждению коррупции», «О вознаграждении должностных лиц» и в Судебный кодекс.

«Цель состоит в следующем: обусловленное парламентским правлением резкое повышение роли Национального собрания в вопросе формировании автономных органов», - пояснил Мирзоян.

Проектом предлагается поочередно передать право выдвижения кандидатов на вакантные должности в Государственной комиссии по защите экономической конкуренции и в Комиссии по регулированию общественных услуг правительству (вместо премьер-министра), затем - правящей фракции, а затем - оппозиционным фракциям.

У депутата фракции «Процветающая Армения» Сергея Багратяна было другое предложение: пусть председателей комиссий выдвигает правительство, а оппозиционные фракции будут выдвигать членов комиссий. «По большому счету, Ваши подходы не будут отличаться от подходов правительства по части выдвинутых вами кандидатов», - сказал он.

Арарат Мирзоян возразил: «Не стоит отождествлять правительство и правящую фракцию».

Мирзоян также предложил наделить Комиссию по предотвращению коррупции новыми функциями. В частности, в предусмотренных случаях и порядке представлять заключение консультативного характера о добропорядочности судей и кандидатов в судьи.

Депутат фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Арман Бабаджанян выразил мнение, что таким образом Мирзоян предоставляет комиссии серьезный инструмент ветирования. «Сейчас мы находимся в процессе «выкалывания глаза» именно по той причине, что вместо того, чтобы иметь отдельный закон о ветировании, пытаемся сделать «солянку» и осуществить ветирование с помощью разных законов», - сказал он.