Оппозиционер Арман Бабаджанян призвал Левона Йоляна покинуть пост председателя Контрольной палаты

Парламент сегодня в течение почти четырех часов обсуждал годовой отчет Контрольной палаты за период 2017-начало 2018 гг. Сначала председтель Контрольной палаты Левон Йолян представил объемный материал: есть несоответствия на миллиарды драмов, сказал он. Примеры были самые разные – от семейных пособий до сферы авиации.

«При проверке системы семейных пособий, которая в целом составляет 36,8 млрд драмов, были зафиксированы значительные риски искажения: 10193 случая, в размере 2,3 млрд драмов. С 2013 года государственная компания заплатила за аренду самолета около 600 млн драмов, в то время как самолет был импортирован частной компанией еще в 2013 году стоимостью 86,2 млн драмов. Фактически, получается, что заплаченная за эти годы арендная плата в размере 600 млн драмов примерно в 7 раз превышает стоимость самолета», - сказал Йолян.

И вопросы, и выступления депутатов как правящей фракции «Мой шаг», так и оппозиционных фракций были в основном критическими. «Начните ветирование с себя», - сказал главе Контрольной палаты депутат фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян, чью точку зрения поддержал и вице-спикер НС Ален Симонян.

«Ваша функция - это провекрка эффективности выделенных из бюджета средств. Вы представили книгу в 60 страниц, ровно половина из которых - пустые страницы. И я хочу понять, эффективно ли, на Ваш взгляд, расходуются средства бюджета и не считаете ли Вы, что это как раз свидетельствует о том, что Вы неэффективно расходуете бюджетные средства и ветирование следует начать с вашей комиссии», - отметил Габрилеян.

Депутата фракции «Процветающая Армения» (ППА) Шаке Исаян удивило наличие множества таких слов, как «вероятно» и «примерно» в выступлении руководителя Контрольной палаты с трибуны парламента, а также в его последующих ответах на вопросы. «Складывается впечатление, что вы получили приблизительную картину злоупотреблений, которая не подразумевает ответственности», - заметила оппозиционный депутат.

«Да, Вы правы, закон позволяет Вам выступать с подобными не имеющими последствий оценками: с одной стороны, отмечается злоупотребление, с другой стороны, не подразумевается никакой ответственности. Но если мы будем честны, то большинство из тех, кто сидит в этом зале, могли с тем же успехом предсказать приблизительные сферы тех же злоупотреблений и их приблизительный размер. Получается, что Вы приспособились к закону, а закон был приспособлен под Вас, а в результате этого мы имеем в 60-страничном документе приблизительные злоупотребления в шестизначных числах с приблизительными формулировками. В конечном итоге, есть всего лишь несколько случаев, содержащих явные признаки преступления», - сказала Шаке Исаян.

Однако атмосфера в зале накалилась до предела во время выступления депутата фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджаняна, после чего председатель Контрольной палаты Левон Йолян даже на несколько минут покинул зал заседаний парламента.

«Готовы ли Вы поручить провести аудит или проверку в Вашей компании кому-то, кому не доверяете, кто является грабителем или, по меньшей мере, участником грабежа, кто готов игнорировать мины, специально заложенные под бухгалтерию предприятия бывшими руководителями, а затем по личным причинам добавить собственные бомбы? Надеюсь, ответ отрицательный. Так почему же аудит или проверка эффективности государственных средств и расходов была доверена одному из ближайших людей Сержа Саргсяна?» - обращаясь к Йоляну, сказал Бабаджанян.

Бабаджанян обвинил главу Контрольной палаты в том, что тот является деловым партнером бывшего начальника полиции Алика Саргсяна, а затем назвал его «представителем бывшей криминально-олигархической системы».

Левон Йолян, который в апреле 2018 года стал председателем Контрольной палаты, а до этого занимал должность министра энергетики и природных ресурсов, назвал выступление Бабаджаняна клеветой.