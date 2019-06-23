Армянские дипломаты посетили гражданина Армении, задержанного во время столкновений в Тбилиси

Дипломаты посольства Армении в Грузии накануне посетили гражданина Республики Армения Минаса Минасяна, задержанного во время беспорядков в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении армянской дипломатической миссии в Грузии.

«Гражданин РА передал, что не имеет каких-либо жалоб и проблем, отметив, что к нему относятся с уважением», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Минасян в субботу встретился и с представителями Офиса общественного защитника Грузии.

Дипломаты также организовали телефонный разговор между задержанным и его родственниками, а также достигли договоренности с руководством места содержания заключенных о том, чтобы в сжатые сроки провести встречу Минасяна с его родителем.

В сообщении отмечается, что юрист посольства подал жалобу в суд с целью сокращения срока нахождения под стражей гражданина Армении.

Посольство заверило, что будет информировать о дальнейших развитиях в рамках данного дела в самые сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что 24-летний уроженец города Армавира Армавирской области Армении Минас Минасян, задержанный после беспорядков в Тбилиси, согласно решению суда будет находиться под стражей 13 дней.