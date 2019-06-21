В 2018 году произошло значительное сокращение тени, в частности, на рынке труда - Ваче Габриелян

В 2018 году произошло значительное сокращение тени, в частности, на рынке труда, в программе Азатутюн ТВ «Политика изнутри» заявил бывший вице-премьер Ваче Габриелян.

Сославшись на данные, опубликованные Комитетом государственных доходов (КГД), Габриелян отметил, что количество рабочих мест на рынке труда увеличилось на 50-60 тысяч.

«В 2018 году произошел большой выход из тени, в частности, самый яркий показатель мы имеем на рынке труда. По данным КГД, количество рабочих мест на рынке труда увеличилось примерно на 50-60 тысяч. Когда параллельно смотрим данные Национальной статистической службы (НСС), то в данных НСС подобного явления нет, там показатель дает разницу в основном за счет самозанятых. Если мы посмотрим в этой логике, то, по сути, имеет место явление значительного выхода из тени», - сказал бывший вице-премьер.

По его мнению, правительство в данный момент пока переосмысливает то, что имеет и куда идет.

«С точки зрения отмеченной Вами системы, того, что «больше нет монополий и прочее», понятно, что были предприняты определенные изменения, однако что конкретно изменилось? И если административным образом ничего не было сделано, насколько от этого изменилась структура экономики?... Предположим, мы на рынке товаров имели 5 игроков, теперь их стало 7, 8 или 12, но если крупнейший игрок раньше имел 60%, то сейчас имеет 75%. Для меня очень трудно оценить это, для этого нужно какое-то время», - сказал Габриелян, не исключив, что есть зачаточные изменения, но отметив, что давать политические оценки пока крайне трудно.

Программу целиком можно посмотреть здесь:

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