Жители общины Ани перекрыли дорогу Гюмри-Ереван

В укрупненной общине Ани Ширакской области страсти не утихают. Сегодня с раннего утра жители вновь перекрыли мараликский участок дороги Гюмри-Ереван, они требуют отставки главы общины, республиканца Артака Геворкяна.

«Уже около семи месяцев продолжаются акции протеста. Из всех инстанций отвечают, что дело находится в следственном управлении, а вернее - в лаборатории. То есть, проводится экспертиза. В этой стране есть хоть один эксперт, который в течение семи месяцев не может поставить рядом табели двух государственных учреждений и сказать, были ли люди, которые подписались и там, и там? То есть, сегодня есть силы, которые держат коррумпированного главу общины», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из протестующих.

После революции жители общины вышли на улицы и на протяжении месяцев требовали отставки главы общины. Они заявляли, что в новой Армении нечего делать старым главам общин. Жители обвиняли Артака Геворкяна в хищении общинных средств. Государственная контрольная служба провела в общине проверки, на основе которых был возбужден ряд уголовных дел.

Сегодня перекрывшие дорогу также требовали от правоохранительных органов указать точные сроки получения конкретных результатов по возбужденным делам.

Между протестующими, сотрудниками полиции и гражданами, спешившими в Ереван, Гюмри или Джавахк, периодически возникали споры.

Примерно час дорога оставалась перекрытой и была разблокирована только тогда, когда протестующие узнали, что прокурор области находится на встрече в школе Ани.



Они направились в школу, однако не смогли войти внутрь. Выяснилось, что это заместитель прокурора Артем Овсян пришел на встречу с педагогами.

Отметим, что Артак Геворкян уже 15 лет руководит Мараликом, а после проведенного в 2018 году укрупнения - еще 16 общинами.

После бархатной революции 2018 года жители общины требуют его отставки, обвиняя его в грабеже и коррупции.

Геворкян решительно отвергает обвинения в свой адрес. Напротив, он утверждает, что некоторые из протестующих в свое время разграбили общинные средства.