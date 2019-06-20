Сурик Хачатрян и ряд других бывших чиновников не платили налог на имущество – председатель Комитета кадастра недвижимости

Ряд бывших чиновников уклонялись от уплаты налога на имущество. Об этом сегодня после заседания правительства заявил журналистам председатель Комитета кадастра недвижимости Сархат Петросян.

Из этих чиновников он назвал только имя бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, сообщив, что его особняк, расположенный на проспекте Мясникяна в Ереване, даже не зарегистрирован в Комитете кадастра недвижимости.

«Таких чиновников много, и я не могу назвать имена всех. Мы передали эти данные общине, и я уверен, что община займется этим», - сказал он.

Коснувшись обсуждавшегося сегодня в правительстве проекта изменений порядка оценки кадастровой стоимости квартир, домов и другой недвижимости, Сархат Петросян сказал, что эти цены с 2002 года не обновлялись. Между тем, цены на недвижимость, особенно в Ереване, резко выросли.

«По этому проекту мы приблизим кадастровые цены на недвижимость к рыночным ценам», - сказал он, добавив, что основной мишенью будет дорогая недвижимость.

После принятия проекта и его вступления в силу кадастровая стоимость недвижимости повысится. По его словам, кадастровая стоимость той недвижимости в центре Еревана, которая сегодня составляет 60 тыс. драмов, повысится до 330 тыс. драмов. «На мой взгляд, наш налог на имущество должен повыситься как минимум в 2-3 раза. Это моя личная позиция, я не финансист, и у меня нет экономических оснований», - сказал он.