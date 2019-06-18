Ваге Григорян избран судьей Конституционного суда Армении

Сегодня армянские парламентарии 99 голосами «за» при 22 голосах «против» избрали Ваге Григоряна судьей Конституционного суда (КС) Армении.

Кандидатура Григоряна на должность члена КС была выдвинута президентом Армении Арменом Саргсяном на следующий день после того, как Артур Вагаршян не был избран на вакантную должность судьи Конституционного суда.

Президент Армен Саргсян выдвинул кандидатуры Ваге Григоряна, который являлся представителем правопреемников жертв событий 1 марта 2008 года, во второй раз. В первый раз это было после смены власти в прошлом году, когда большинство мест в Национальном собрании по-прежнему контролировалось бывшей правящей Республиканской партией Армении.