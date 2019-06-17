Сурен Папикян: Самоотвод Никола Пашиняна – это исключение суперлидерства в партии

Вчера правящая партия «Гражданский договор» провела свой первый после революции съезд. На съезде, который продлился около 13 часов, было избрано правление партии, которое, в свою очередь, избрало руководителем партии министра территориального управления и развития Сурена Папикяна.

Сурен Папикян до этого был заместителем председателя правления партии, а председателем правления был Сасун Микаелян. Примечательно, что Микаелян на этот раз не был избран даже членом правления.

Журналисты поинтересовались у Папикяна, возможно ли, что причина в том, что Саксун Микаелян не поддержал партию на выборах в Абовяне.

«Я не хочу делать догадки», - ответил новоизбранный председатель правления «Гражданского договора».

Новоизбранный состав правления партии «Гражданский договор» выглядит так: Никол Пашинян, Сурен Папикян, Араик Арутюнян, спикер парламента Арарат Мирзоян, Акоп Аршакян, Вилен Габриелян, Романос Петросян, Акоп Симидян, Рубен Рубинян, вице-премьер Тигран Авинян, министр здравоохранения Арсен Торосян, Сипан Пашинян, глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, Нарек Бабаян, Мхитар Айрапетян, Арман Бошян, Ваагн Овакимян, вице-спикер Ален Симонян, Армен Памбухчян, Арпи Давоян, Эдуард Агаджанян.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян также был выдвинут, но не был избран.

Основатель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян никогда не возлавлял партию. Он один из членов правления. Принцип сохраняется и после прихода к власти, сказал новоизбранный глава партии.

«После прихода к власти, естественно, впервые премьер-министр страны отказывается от лидерства, берет самоотвод и не занимает должность руководителя партии», - отметил Папикян.

На вопрос журналистов, чем обусловлен этот принцип, он ответил: «Об этих принципах Никол Пашинян говорил еще с 2015 года. Речь идет об исключении одного лидера, суперлидера и предоставлении другим коллегам подобной возможности, содействии росту политического самовыражения».

На вопрос Радио Азатутюн, не мешают ли партийные обязанности полноценному выполнению министерских функций, тем более, что на днях его полномочия министра были расширены, он взял на себя обязанности еще нескольких объединенных ведомств, Папикян ответил: «Занимаемая мною должность – это, в первую очередь, политическая должность, и, кроме того, у нас есть еще 20 членов правления, все они в равной степени могут участвовать и в партийном строительстве, и во всех действиях нашей партии, которые мы предпримем. Так что, я не один», - сказал Папикян.