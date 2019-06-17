Мы не позволим иностранным силам вмешиваться в наши внутренние дела - Пашинян

Мы не позволим иностранным силам вмешиваться во внутренние дела Республики Армения, в этом успех революции и вопрос национального достоинства. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян время 5-го съезда правящей партии «Гражданский договор» 16 июня.

Говоря о ненасильственной «бархатной» революции 2018 года, премьер-министр подчеркнул, чтоэто стало возможным благодаря тому, что в эту революцию не были вовлечены никакие иностранные политические силы.

«Хочу особо подчеркнуть одну из причин, почему в нашей стране удалось осуществить революцию без больших столкновений и потрясений. Одной из главных причин стало то, что мы принципиально не позволили ни одной внешней силе, ни политической, ни общественной, участвовать в наших внутриполитических процессах», - сказал Пашинян, отметив, что для его политической команды и лично для него это было вопросом национального и личного достоинства.

«Мы должны придерживаться этого принципа и сейчас, не позволяля никаким иностранным силам вмешиваться в наши внутренние дела, будь то наши внутриполитические, экономические или судебные дела», - сказал премьер-министр Армении.