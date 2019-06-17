Сурен Папикян избран председателем правления партии «Гражданский договор»

На пятом съезде партии «Гражданский договор», который прошел в воскресенье, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян был избран председателем правления правящей партии.

Отметим, что на пост председателя правления партии изначально было выдвинуто три кандидата, в том числе основатель партии, премьер-министр Никол Пашинян и спикер парламента Арарат Мирзоян. Пашинян и Мирзоян, однако, свои кандидатуры сняли.

Новоизбранный состав правления партии «Гражданский договор» выглядит так: Никол Пашинян, Сурен Папикян, Араик Арутюнян, Арарат Мирзоян, Акоп Аршакян, Вилен Габриелян, Романос Петросян, Акоп Симидян, Рубен Рубинян, Тигран Авинян, Арсен Торосян, Сипан Пашинян, Лилит Макунц, Нарек Бабаян, Мхитар Айрапетян, Арман Бошян, Ваагн Овакимян, Ален Симонян, Армен Памбухчян, Арпи Давоян, Эдуард Агаджанян.