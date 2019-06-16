«Мы не либералы, не центристы, мы гражданская партия» - «Гражданский договор» проводит 5-й съезд

Правящая партия «Гражданский договор» (ГД) проводит свой 5-й съезд, на котором закрытым рейтинговым голосованием будет избран новый состав правления партии.

Действующий председатель правления ГД Сасун Микаелян не выдвинул свою кандидатуру.

Премьер-министр, основатель партии Никол Пашинян выступил на съезде с объемной речью. Он, в частности, отметил, что в политическом смысле «Гражданский договор» является гражданской партией.

«Мы партия, которая отвергла «измы», потому что в современном мире более нет закостеневших идеологий. В политическом смысле мы не либералы, не центристы, не социал-демократы, мы являемся гражданской партией. Что это означает на практике? Это означает, что мы себя ставим вне идеологических стандартов и формируем новую плоскость идеологии, которая основана на четырех ключевых столпах: государственность, гражданственность, национальная идентичность и личность. И мы формулируем наши планы, исходя из интересов развития этих наивысших институтов», - заявил Никол Пашинян.