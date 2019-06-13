Чавушоглу: «Если Армения верит в свои силы, пусть примет наше предложение»

«Если Армения верит в свои силы, пусть примет наше предложение по созданию совместной рабочей группы», - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом в Анкаре.

В числе ряда вопросов повестки турецко-французских отношений касаясь также позиции Франции в вопросе Геноцида армян, Чавушоглу заявил, что «взятый Францией на вооружение популистский и политический подход никак не способствует двусторонним отношениям».

В связи с решением президента Франции Эмманюэля Макрона провозгласить 24 апреля национальным днем памяти жертв Геноцида армян глава МИД Турции повторил позицию официальной Анкары о том, что данное решение противоречит вердиктам Конституционного суда Франции и Европейского суда по правам человека.

Чавушоглу в очередной раз озвучил предложение Анкары создать совместную комиссию историков для изучения вопроса Геноцида армян

«Пусть в эту комиссию войдут Франция, Россия, США. Может войти любая страна, которую захочет видеть там Армения. Откройте архивы», - заявил Чавушоглу, добавив, что Турция готова признать результаты изучения рабочей группы.