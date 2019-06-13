В вопросе реформы судебной системы между Зейналяном и членами правительства «разногласий не было»

На первом после отставки министра юстиции Артака Зейналяна заседании правительства премьер-министр предложил сделать традицией проводы уходящих членов кабмина аплодисментами и выразил мнение, что потенциал Зейналяна в дальнейшем будет задействован в деле управления государством.

«Я хочу поблагодарить г-на Зейналяна за проделанную нами совместную работу и пожелать успехов. Убежден, что потенциал г-на Зейналяна будет задействован в Армении в управлении государством и в деле дальнейшего развития и строительства государства», - сказал Пашинян.

Присутствовавшая на заседании заместитель министра юстиции Анна Вардапетян сообщила журналистам, что не получала предложения занять должность министра. Она также заверила, что между бывшим министром Артаком Зейналян и членами правительства не было разногласий в вопросе проведения коренных реформ в судебной системе.

«Вы можете проследить за его публичными выступлениями и сравнить их с позицией правительства. Различий нет», - сказала она.

Замминистра сообщила, что сформирована рабочая группа, которая работает над пакетом документов, касающихся коренного реформирования судебной системы. Пакет в сжатые сроки будет вынесен на публичное обсуждение.

«Если в долгосрочном плане действий возникнет необходимость в конституционных реформах, возможно, будут предприняты конституционные изменения. Но что касается вопросов ветирования, о котором сейчас очень часто говорят, оно будет осуществляться исключительно в рамках действующей Конституции и взятых международных обязательств», - сказала Вардапетян.