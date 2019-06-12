Армен Саркисян пригласил Александра Лукашенко в Армению

Президент Армении Армен Саркисян в интервью белорусской телекомпании ОНТ пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в Армению.

Армен Саркисян сказал, что у двусторонних отношений Армения-Беларусь есть будущее и что он хотел бы видеть президента Беларуси своим гостем, пригласить его посетить Армению с официальным визитом, отметив, что и сам хотел бы еще раз посетить Беларусь.

«Я бы хотел говорить детально о возможных направлениях сотрудничества именно в двух-трёх областях – это пищевая безопасность, которая меня интересует, я этим занимаюсь, и в области новых технологий и искусственного интеллекта. Буду очень рад нашему диалогу, который должен дать хорошие результаты», - сказал Саркисян.

Журналист белорусской телекомпании в беседе с президентом Армении напомнил, что Армен Саркисян является соразработчиком одной из самых продаваемых игр - «Тетриса», которую в свое время Советский Союз продал американским компаниям.

Армен Саркисян рассказал, что никто от этого денег не получил, но возглавляемая им группа осталась, в нее входили кореец, русский, еврей. Группа создавала и другие игры, к примеру, «Wordtris» – падающие буквы, из которых нужно составить слова. Эти продукты были позднее зарегистрированы во многих местах в Америке компанией «Арменика».

Президент Армении в прошлом году посетил Беларусь, встретился с Лукашенко. В ответ на просьбу журналиста рассказать об этом визите и охарактеризовать Александра Лукашенко, который на протяжении 25 лет является президентом Беларуси, Армен Саркисян сказал: «Я знаю, быть президентом и 25 дней нелегко, и 250 нелегко. 25 лет – это огромный период. Я увидел Беларусь как развитую страну, мне очень понравилась не только стабильность и предсказуемость страны, но мне понравилось то, что в этой стране науке и образованию уделяют очень большое внимание».

Он напомнил, что посетил в Минске Национальную академию наук, один из научно-исследовательских институтов, несколько IT-компаний.

Президент отметил, что у Беларуси и Армении есть нечто общее: в обеих странах информационные технологии считаются важной сферой.

«Президент Армении не занимается каждодневным управлением – это деятельность правительства, но у президента есть приоритетные программы. Одна из первых программ – это развитие новых технологий и искусственного интеллекта в Армении», - сказал Армен Саркисян.

На замечание журналиста о том, что это ему близко, потому, видимо, он и начал с этого, Саркисян ответил так: «Не только потому, что это близко, но и потому, что это будущее мира, это будущее моей страны. Маленькая страна Армения – у нее самый главный ресурс, я бы назвал это даже природным ресурсом, – это человек. Развитие человека в будущем без новых технологий, без искусственного интеллекта, невозможно».