Глава общины Карадзора после избрания узнала, что не является членом правящей партии

Грануш Ростомян, победившая накануне на выборах главы общины Карадзор Лорийской области, сегодня узнала о том, что не является членом правящей партии «Гражданский договор».

Между тем, за должность главы общины она боролась с двумя беспартийными кандидатами как представитель «Гражданского договора». «Я не знала, что меня не приняли. Если бы я это знала, то не указала бы партию», - сказала она.

В партии «Гражданский договор» из опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии информации узнали о том, что на выборах 9 июня помимо поражения в городе Абовяне они зафиксировали еще одно поражение и еще одну победу.

Проигравший в общине Шенаван Лорийской области кандидат Андраник Дунамалян также позиционировал себя в качестве представителя партии «Гражданский договор».

Член правления правящей партии Ваагн Овакимян еще вчера в беседе с Радио Азатутюн сказал, что партийная принадлежность лорийских кандидатов вызывает у них недоумение. Ни поражение в Шенаване, ни победа в Карадзоре не являются их поражением и победой, из 15 общин, в которых прошли выборы, они боролись только за должность мэра Абовяна.

«Грануш Ростомян, снова Лорийская область, Карадзор. Ее также нет среди членов нашей партии. Я не могу ответить на вопрос, подала она заявку на вступление в партию или нет, но то, что она не член партии, это однозначно», - сказал Овакимян.

Между тем, Грануш Ростомян объяснения депутата застали врасплох: «Я участвовала в этом движении до конца. После того, как был избран премьер-министр, я пошла и подала заявление. Три раза ходила к той девушке, она сказала: Вас уже приняли в ряды партии».

Новоизбранная глава общины, работающая медсестрой в Карадзоре, заверяет, что в селе ее хорошо знают, она представилась от правящей партии не в корыстных целях. «Может быть, это тоже принесло мне очень большую пользу. Я не знаю. Но я не думала, что это должно принести мне пользу, просто указала», - сказала она.

До отставки бывшего главы села Ростомян была членом Совета старейшин. Она говорит, что в прошлом всегда симпатизировала оппозиции. Желание вступить в «Гражданский договор» возникло у нее сразу после революции, она вышла из рядов Народной партии Армении во главе со Степаном Демирчяном и подала несколько заявлений в Лорийскую территориальную структуру правящей партии.

На вопрос, почему она обязательно хочет стать членом правящей партии, Ростомян ответила: «Не знаю. Мне нравится Пашинян, я его очень люблю».

Желание вступить в «Гражданский договор» все еще в силе. Она ожидает от правления партии четкого ответа на свои заявления.