Мовсес Абелян назначен заместителем генерального секретаря ООН

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сегодня заявил о назначении Мовсеса Абеляна заместителем генерального секретаря ООН по вопросам управления Генеральной ассамблеи и конференциями. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян поздравил Мовсеса Абеляна в связи с назначением.

С 2016 года и до сих пор Абелян занимал должность помощника заместителя генерального секретаря ООН по вопросам управления Генеральной ассамблеей и конференциями.

«Мовсес Абелян имеет 25-летний опыт деятельности в области сохранения мира, безопасности, урегулирования конфликтов, руководил рядом процессов в рамках Генассамблеи, Совета безопасности, программ и исполнительных советов фондов», - говорится в сообщении.

С апреля 2011-го по март 2016 годв, занимая пост директора Отдела по делам Совета Безопасности ООН, Абелян оказывал практическую консультационную помощь председателю и членам Совета безопасности и его вспомогательным органам по вопросам, касающимся работы, практики и процедур Совета Безопасности. Ранее он занимал должности секретаря Комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи (5-й комитет) и Комитета по вопросам программ и координации.

В 1998-2003 гг. был постоянным представителем Армении в ООН, а до этого - заместителем постоянного представителя. В ходе дипломатической службы председательствовал в 5-ом комитете Генеральной Ассамблеи ООН и Детском фонде, а также был заместителем председателя комитета по разоружению, специальным представителем на переговорах по реформе системы финансирования операций ООН по поддержанию мира и координатором по вопросам реформы ООН на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи.

До перехода на дипломатическую службу он преподавал в Ереванском государственном университете.

Мовсес Абелян получил образование в Армении, России и США. Женат, имеет двоих сыновей, отмечается в сообщении МИД.