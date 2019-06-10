Принятый в первом чтении Налоговый кодекс продолжает активно обсуждаться

Новый Налоговый кодекс, принятый в минувшую пятницу в первом чтении 72 голосами «за» и 32 - «против», после принятия во втором чтении начнет действовать с 1 января следующего года.

По словам депутатов, главными в пакете изменений являются снижение подоходного налога и повышение необлагаемого НДС порога налога с оборота с 58,3 до 115 млн драмов в год.

«Налоговый кодекс был изменен не для генерирования доходов. По этой части очевидно, что он приведет к большему недополучению поступлений в госбюджет, чем у нас есть в настоящее время», - в беседе с Радио Азатутюн сказал депутат Артак Манукян (« Мой шаг »).

Так, по новому Налоговому кодексу, хозяйствующие субъекты с годовым оборотом до 115 млн драмов будут платить налог с оборота, избегая выплаты налога на добавленную стоимость (НДC).

По словам Артака Манукяна, это изменение было особенно актуальным: «Я сам, как депутат, получаю ряд озабоченностей по поводу того, что есть довольно много крупных субъектов, которые уже подошли к порогу в 50 мдн драмов. И если мы заявили, что, по сути, в этой части пытаемся ввести изменение, и если мы это быстро не сделаем, у этих субъектов возникнет соблазн показывать меньшие объемы».

А за пределами Еревана, в областях, хозсубъекты с оборотом меньше 24 млн драмов вообще не будут платить налог с оборота. «Маленькие киоски, которые в основном находятся в селах, где бабушки и дедушки открыли магазинчики и пытаются вести торговлю, эту нишу, похоже, составляют эти люди. Это не распространяется на торговлю в Ереване. Мы должны рассматривать это как дополнительные льготы, это в некотором смысле субъекты, осуществляющие социальную функцию», - сказал депутат.

Наиболее обсуждаемым изменением в новом Налоговом кодексе является плоская шкала подоходного налога. В настоящее время существуют три варианта подоходного налога: 23%, 28% и 36% - соответственно, для зарабатывающих до 150 тыс. драмов, от 150 тыс. до 2 млн драмов и более 2 млн драмов.

Правительство предлагает со всех взимать одинаково - 23%, а с 2020 года – уже 20%.

В своих обоснованиях правительство отмечает, что «из-за прогрессивной системы налогообложения многие в стране уклоняются от оформления реального заработка, и получается, что доходы 65% работающих не превышают 150 тыс. драмов, а доход выше 2 млн драмов в месяц в Армении имеют всего 0,3% наемных работников».

«Идея состояла в упрощении. А в данный момент, по большому счету, мне кажется, у всех в окружении найдутся такие люди, тем более получающие сравнительно высокую зарплату, у которых есть соблазн не оформлять эту зарплату, а получать ее черным налом», - сказал Артак Манукян.

Оппоненты возражают: несправедливо облагать одинаковым налогом получающих низкую и высокую зарплату. Из блока «Мой шаг» на это отвечают, что богатые вскоре будут платить высокий налог на имущество. «Мы знаем, что владельцы особняков на Монументе, которые, по сути, скопили богатство, платят за них копейки», - сказал Манукян.

Фракции «Процветающая Армения» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») проголосовали против нового Налогового кодекса.

По словам представителя ППА Микаэла Мелкумяна, в пакете налоговых поправок, представленных в Национальное собрание, нет никаких радикальных изменений. Кроме того, ППА считает плоскую шкалу налогообложения несправедливой.

«Лусавор Айастан» проголосовала против по нескольким причинам, одной из которых является повышение акцизного налога. Этот вид налога правительство собирается повысить, чтобы компенсировать потери, возникающие по причине снижения других налогов.

«Повышение акцизного налога с течением лет может содержать в себе определенные риски, вплоть до того, что на рынке могут появиться поддельные товары», - отметил депутат фракции «Лусавор Айастан» Гурген Багдасарян.

Однако фракция «Лусавор Айастан», по словам Багдасаряна, не выступала против плоской шкалы налогообложения. «Мы, как либеральная сила, на данный момент не выступали против плоской шкалы налогообложения, поскольку мы не считаем, что в Республике Армения есть граждане, которые обогащаются за счет зарплаты», - отметил депутат.