«Я одна из жертв» - уволенные через несколько дней после апрельской войны военные обещают выступить в Следственной комиссии НС

Высокопоставленный военный Комитас Мурадян, уволенный спустя несколько дней после четырехдневной апрельской войны 2016 года, не против того, чтобы созданная в Национальном собрании Следственная комиссия изучила обстоятельства этой войны.

«Я однозначно связываю с этим надежды. Если решено, пусть занимаются. Потому что в связи со мной есть вопросы, поэтому было бы правильно, чтобы мы поговорили лицом к лицу», - сказал Мурадян в беседе с Радио Азатутюн.

У Мурадяна, который в 2016 году занимал должность начальника войск связи ВС, начальника управления связи и систем автоматизированного управления, также есть волнующие его вопросы. Например, каковы причины его увольнения. «Потому что я тоже одна из жертв», - сказал он.

До прихода в комиссию Комитас Мурадян не захотел раскрывать скобки. Подробно он все расскажет в комиссии, если его пригласят.

Он напомнил, что с 26 марта по 20 апреля 2016 года находился в больнице и о своей отставке, последовавшей после четырехдневной войны (2-5 апреля), он узнал, находясь там.

Тем не менее, как у военного у него есть опасения в связи с комиссией. «Правда, я сам пострадал за это, но столького не нахожу, не знаю. Это вопрос национальной безопасности, общий вопрос армии».

Следственная комиссия, изучающая обстоятельства апрельской четырехдневной войны, была создана неделю назад по поручению премьер-министра Никола Пашиняна в составе постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности. Комиссия намерена изучить злоупотребления и недостатки, выявленные в армии в дни войны, вплоть до причин многочисленных человеческих потерь и сведений о запоздалой реакции на нападение противника.

Глава комиссии Андраник Кочарян ранее сказал, что они намерены пригласить бывших и нынешних ответственных за Вооруженные силы, не исключив также приглашения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Освобожденный от должности 26 апреля 2016 года бывший заместитель министра обороны Алик Мирзабекян в беседе с Радио Азатутюн уклонился от выражения четкой позиции в связи с формированием Следственной комиссии. «Сложный вопрос задаете. Не могу ответить на Ваш вопрос», - сказал он.



Мирзабекян был начальником департамента по материально-техническому обеспечению. Он сказал, что не обеспокоен изучениями комиссии. Мирзабекян добавил, что пока не хочет отвечать на вопросы, касающиеся сферы, которую он координировал, ответит на них в комиссии, если его пригласят. «У меня нет никаких опасений. Когда пригласят, тогда поговорим», - сказал он.



26 апреля приказом Сержа Саргсяна также был уволен начальник управления разведки Генштаба ВС Аршак Карапетян, который после революции был назначен советником премьер-министра Никола Пашиняна. С ним связаться не удалось.

Серьезные ожидания от Следственной комиссии парламента есть и у Гагика Мелконяна, освобожденного с должности замминистра обороны еще в 2008 году.

Он согласен с тем, что война является деликатным вопросом, но говорить о проблемах, выявившихся в те дни, и наказать виновных считает крайне необходимым. «Постоянно в народе ходят слухи, что не было топлива, не было патронов, не было снарядов. Не лучше ли, чтобы эта комиссия расследовала и установила, было такое или не было? Или премьер-министр говорит, что из-за плохого качества топлива техника не работала. А откуда это некачественное топливо взялось в армии? Как это произошло, что оно оказалось в армии? В то время как я прекрасно знаю, какие проводят анализы, какие проводят проверки при приеме топлива, и только потом топливо поступает на базы Министерства обороны», - сказал Мелконян.

По его словам, комиссия должна ответить на главный висящий в воздухе вопрос: вследствие чего армянская сторона в апреле понесла потери - более 100 погибших и 800 гектаров территорий? Он заверяет, что обнародование ответов на эти и другие вопросы вовсе не опасно.

Опасения оппонентов в связи с утечкой военной тайны и угрозой государственной безопасности, по мнению бывшего замминистра обороны, неуместны. «Какую опасность это может представлять? Вновь приведу пример с топливом. Если скажут, кто поставил это топливо, было проверено это топливо или нет, в чем здесь государственная тайна? Все это должно быть объективно расследовано, и те люди, которые виновны в этих жертвах, должны ответить за это», - уверен Гагик Мелконян.

По его мнению, реальные виновники проблем, обнаруженных в армии в дни войны, остаются безнаказанными, а причины малочисленных отставок неизвестны. Задача постреволюционной власти, по словам Мелконяна, не должна ограничиваться Следственной комиссией, дело из парламента должно быть переведено в плоскость уголовной ответственности.