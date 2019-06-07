Вечером 1 марта 2008 года Гагик Царукян находился в здании правительства. Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) сказал, что получил приглашение от правительства обсудить напряженную ситуацию. По его словам, он провел в здании около получаса, а затем, увидев, что вокруг царит хаос, разочарованно ушел домой. Царукян заверил, что обсуждения не было.

Возглавляемая Царукяном ППА, еще с 2007 года находившаяся в коалиции с Республикансакой партией Армении (РПА), через 20 дней после кровавых событий 1 марта 2008 года обновила сотрудничество с возглавляемой Сержем Саргсяном РПА. На этот раз к политической коалиции присоединились также партии АРФ «Дашнакцутюн» и «Оринац еркир».

Царукян сегодня упорно обходил вопрос о том, пригласил ли его в правительство занимавший тогда пост премьер-министра, а спустя 40 дней занявший пост президента страны Серж Саргсян. Лидер ППА также заявил, что не знает, почему обсуждение не состоялось. «Я ничего не видел, только ажиотаж», - сказал он.

Гагик Царукян, отрицающий свою причастность к событиям 1 марта и называющий себя в этом вопросе «кристально чистым», тем не менее, не отрицает, что был допрошен в Специальной следственной службе по делу «1 марта». «Я не подтверждаю и не исключаю, - в ответ на вопрос Радио Азатутюн в этой связи сегодня заявил он. - Попробуйте выяснить это у следственных органов. А я не опровергаю, но это тайна. Главный вопрос Царукян вам сказал: вечером 1 марта позвонили домой, сказали, чтобы Царукян вечером пришел, я пошел, увидел там ситуацию ажиотажа, подождав 25-30 минут, разочарованно оставил и ушел, ничего больше не было».

СМИ пишут, что допрос лидера ППА длился несколько часов. В расследующей дело «1 марта» Специальной следственной службе не комментируют информацию о допросе Царукяна, мотивируя это тем, что они не предоставляют информацию о лицах, допрошенных в рамках уголовного дела.

В отчете группы по сбору фактов о событиях 1 марта 2008 года упоминается и имя Царукяна. Отмечается, что накануне кровавых событий он был в числе 9 чиновников и олигархов, которым выдали со склада Министерства обороны военную форму для раздачи вооруженным группам. В докладе есть ссылка на утверждение «Армянского национального конгресса» о том, что эти группы участвовали в первомартовских событиях.

Лидер ППА и сегодня заявил, что не имел никакого отношения к событиям 1 марта, а если это будет доказано, готов к расстрелу. «Я утверждаю, что в случае, если это будет доказано, меня могут расстрелять на площади», - сказал он.

Мы напомнили Гагику Царукяну слова члена группы по сбору фактов Седы Сафарян о том, что имеется достаточно доказательств того, что лидер ППА и Самвел Алексанян 1 марта снабжали военных едой. «Если мое участие заключалось в снабжении едой, опять-таки пусть Царукяна расстреляют», - ответил Гагик Царукян.