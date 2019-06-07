Программы политического сотрудничества между РПА и Робертом Кочаряном на данный момент нет - Ашотян

Программы политического сотрудничества между Республиканской партией Армении (РПА) и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном на данный момент не нет, нацеленная на будущее программа сотрудничества также не разрабатывается, а состоявшаяся на днях встреча Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна не имела политической повестки дня, сегодня на встрече с журналистами заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

«Скажу, что никакой политической повестки в ходе этой встречи не было, по имеющимся у меня сведениям, никакой политической повестки между нашими командами с точки зрения разработки программ сотрудничества на будущее на данный момент не существует, - заявил Ашотян. – Вновь повторю, поддержка Роберта Кочаряна со стороны РПА была обусловлена множеством других обстоятельств, но не видением общего политического будущего на данный момент. Подобный процесс даже Роберт Кочарян пока не инициировал, такого процесса нет, есть желание, есть интервью, есть слово. Процесса нет, программы нет. За это время, мы, если нужно было, также говорили с представителями власти о различных политических вопросах. Конечно, если у нас будет общие озабоченность, видение или представления о будущем, мы готовы говорить, сотрудничать с различными политическими акторами».

25 мая стало известно, что третий президент Армении Серж Саргсян посетил второго президента Армении Роберта Кочаряна. Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян отметил, что не знает, что обсуждали бывшие президенты, выразив мнение, что «больше обсуждались личные вопросы, чем политические».

Большая часть сегодняшнего выступления представителя Республиканской партии, которая почти 20 лет находилась у власти, в результате бархатной революции прошлого года потеряла власть, а по итогам внеочередных парламентских выборов в декабре прошлого года даже не прошла в парламент, была направлена против правительства Никола Пашиняна.

«На самом деле, это правительство доказывает, что не соответствует многочисленным внешним и внутренним вызовам Армении. Это правительство неадекватно проблемам, стоящим перед нашей страной, и эта неадекватность не только проявляется почти каждую неделю, но также усугубляет и без того неспокойную среду безопасности вокруг Армении и Арцаха», - сказал Ашотян.

Он обвинил Никола Пашиняна в том, что тот стремится достичь в стране тотальной власти. «Очевидно, что Никол Пашинян не удовлетворяется теми конституционными рамками, которые предоставлены ему законодательством Республики Армения, и он хочет не сильной власти, а тотальной власти», - сказал зампред РПА.

«Нынешние реалии резко снизили сопротивляемость Армении к внешним агрессивным воздействиям», - резюмировал Армен Ашотян.

Говорящему о снижении сопротивляемости Армении Ашотяну мы напомнили о критике, высказанной вторым президентом Армении Робертом Кочаряном в адрес власти во главе с Сержем Саргсяном после апрельской войны 2016 года. «Ненормально, когда командир управляет боем посредством сотового телефона, когда на взводном опорном пункте нет ночных прицелов или не хватает бронежилетов для призванного из мобилизационного ресурса личного состава», - заявил в 2016 году Кочарян.

В результате апрельской войны армянская сторона потеряла более ста человек, а также 800 гектаров территорий.

«Да, апрельская война выявила также множество проблем в армии, так же как любая война выявляет проблемы армии любой страны», - ответил зампред РПА.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, кто ответил за эти проблемы, Ашотян напомнил, что «были многочисленные отставки».

Мы поинтересовались у заместителя председателя РПА, какие выводы сделали в партии после поражения на парламентских выборах и если сделали, может ли он представить хотя бы один из них, на что Армен Ашотян ответил: «Возможно, прозвучит по-черчиллевски, но никогда не сдаваться».

Мы также поинтересовались у Армена Ашотяна, спросил ли он у лидера РПА Сержа Саргсяна, что тот имел в виду, написав в своем заявлении об отставке в апреле прошлого года, что «Никол Пашинян был прав. Я ошибся», и если спросил, что ему ответил Серж Саргсян. Ашотян на это ответил так: «Да, я спросил, да, я услышал ответ, нет, я не расскажу».