Грузинские эксперты называют «приятным сюрпризом» позицию делегации Армении в ООН

«Приятный сюрприз» - так называют грузинские эксперты позицию делегации Армении в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что на этой неделе представленные в ООН армянские дипломаты впервые с 2008 года решили не участвовать в голосовании по резолюции, посвященной судьбе грузинских беженцев из Абхазии и Южной Осетии. В последние годы Армения всегда голосовала против этой инициативы Грузии, удостаиваясь жесткой критики со стороны политических и политологических кругов Тбилиси.

Политолог Георгий Гобронидзе считает, что после последнего шага армянской делегации настроения в Грузии могут измениться.

«Факт однозначно позитивный, так как Армения на протяжении последних 10 лет голосовала против инициатив Грузии, подтверждающих право беженцев на достойное возвращение в свои жилища. С одной стороны, демонстрируя свою лояльность [Москве], Армения выступала против антироссийского характера резолюции, а с другой стороны, прагматично подходила к неурегулированным вопросам карабахского конфликта, - отметил грузинский политолог, продолжив: - Своим неучастием в голосовании армянская сторона сняла недовольство как со стороны России, так и части грузинской общественности, с неудовлетворением воспринимающей итоги голосования Армении по прогрузинской резолюции».

За представленную Грузией в этом году резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных» в ООН проголосовали 79 государств, 15 стран высказались против, 57 членов организации воздержались. В числе проголосовавших против – Россия, Беларусь, Венесуэла, Сирия, Лаос, Вьетнам, Мьянма.

Более 40 государств-членов ООН, в том числе и США, выступили в качестве соавторов этой резолюции, таким образом желая оказать поддержку официальному Тбилиси.

«Совместная инициатива 45-ти государств делает ее в определенном смысле более весомой. Документ осуждает проведенные в регионах Грузии насильственные демографические перемены и подтверждает права всех беженцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома. Резолюция подчеркивает необходимость беспрепятственных и неотложных гуманитарных инициатив в регионах Абхазии и Цхинвали. Резолюция несет и практическую нагрузку, поскольку она поручает генеральному секретарю ООН готовить ежегодный доклад о положении беженцев, проживающих в Грузии, а также о выполнении этой резолюции», - на пресс-конференции в Тбилиси заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По мнению политолога, эксперта аналитического центра «Орбели» Джонни Меликяна, Армения своим отказом от голосования предлагает Тбилиси новую модель отношений.

«В рамках неформального общения премьер-министров Армении и Грузии вопрос обсуждался несколько раз, и думаю, что данный шаг Еревана следует рассматривать в качестве нейтрального жеста, демонстрирующего Тбилиси важность первого шага, за которым последуют встречные шаги. Считаю, это шаг окажет позитивное влияние на армяно-грузинские отношения. Уже в текущем месяце впервые после 2011 года ожидаются заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум. На этом положительном для межгосударственных контактов фоне, думаю, этот жест будет положительно воспринят как в Ереване, так и в Тбилиси», – подытожил армянский эксперт.