«Самое важное - превратить Армению в конкурентоспособное государство» - Никол Пашинян

«Самое важное - превратить Армению в конкурентоспособное государство как с точки зрения экономики и политики, так и безопасности» - вчера в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время официального приема, организованного от имени посольства Армении в РФ, в котором приняли участие влиятельные представители местной армянской общины, деятели культуры, общественные деятели и предприниматели.

Пашинян отметил, что в течение года в Армении произошли бурные события. «За это время наша уверенность еще больше растет. Мы, наконец, достигли такого состояния, что сможем решить стоящие перед нами задачи, и, самое важное, превратить Армению в конкурентоспособное государство как с точки зрения экономики и политики, так и безопасности. Наша цель – сделать Армению влиятельной и авторитетной страной как в регионе, так и на международной арене, и мы вместе пойдем по этому пути», - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что Армения в ЕАЭС имеет самый высокий показатель экономического роста – 7,1%.

«В апреле экономическая активность составила 9,2%. Это не означает, что все блестяще, однако означает, что идея, которую мы заложили в основе развития, начала работать, - сказал глава правительства и добавил: - Что это за идея? В Армении должно сформироваться свободное поле для экономической деятельности. Каждый армянин, который хочет участвовать в строительстве Армении, обогащать и обогащаться, должен получить эту возможность, и эта возможность в Армении уже есть».

Премьер подчеркнул, что Армении больше не интересны легко решаемые задачи и примитивные экономические схемы. По его словам, нужно ставить перед собой более серьезные задачи, и самая главная из них – сделать Армению инновационной и технологичной страной.