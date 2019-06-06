Путин на встрече с Пашиняном: «Нет необходимости характеризовать наши двусторонние отношения»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером в Константиновском дворце Санкт-Петербурга встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне очень приятно приветствовать вас вновь, на этот раз в Петербурге», - обращаясь к Пашиняну, сказал Путин, подчеркнув, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнёром Армении.

«Я не сомневаюсь, что Вам будет интересно и, надеюсь, полезно поучаствовать в дискуссиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Это хорошая площадка для того, чтобы встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться мнениями по текущим вопросам экономической повестки дня, поговорить о некоторых вопросах политического характера – такое, на мой взгляд, полезное и серьёзное мероприятие», - добавил президент РФ.

Приветствуя Пашиняна, который впервые принимает участие в проводимом в Санкт-Петербурге с 1997 года Международном экономическом форуме, Путин заявил, что нет необходимости характеризовать отношения между двумя странами, они носят особый, союзнический характер.

«Мне нет необходимости характеризовать наши отношения двусторонние: мы делаем это регулярно, совсем недавно только с Вами встречались, обсуждали многие вопросы и имели возможность на полях [саммита ЕАЭС в Казахстане] обо всём поговорить. Напомню, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнёром Армении: 26 процентов, почти два миллиарда прямых инвестиций и много других моментов, которые показывают особый, союзнический характер наших отношений», - сказал президент РФ.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, подчеркнул, что Армения и Россия являются стратегическими союзниками, двусторонние отношения развиваются планомерно.

«Впервые мы встретились год назад [14 мая 2018 года в Сочи], за этот год мы неоднократно встречались, фактически поговорили обо всех возможных вопросах нашей общей повестки. И хочу сказать, я думаю, что наши отношения развиваются планомерно. Между нашими странами стратегические, союзнические отношения, как Вы уже сказали. И это касается не только двусторонних отношений, мы активно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И думаю, что все эти направления для наших стран имеют стратегическое значение», - сказал Пашинян.

Говоря о сотрудничестве, Никол Пашинян также привел его конкретные результаты: «В этом году у нас довольно-таки оптимистические экономические показатели: по итогам первого квартала у нас 7,1% процента экономического роста. В апреле у нас показатель экономической активности – это 9,2%. Почему я об этом говорю – потому что очевидно, что это хорошие показатели не только для Армении, но и для Евразийского экономического союза, потому что наши экономические показатели во многом связаны с нашими отношениями в Евразийском экономическом союзе и доступом армянского бизнеса к российскому рынку. Это очень важно. Надеюсь, что нам удастся прийти по некоторым вопросам к таким решениям, чтобы не ломать этот хороший темп экономического роста».

Какие конкретно вопросы включены в повестку встречи, Пашинян не пояснил, однако в конце своего выступления он обратился к посещающим Армению российским туристам, заявив, что «такие контакты способствуют нашим политическим и экономическим отношениям».

После короткой беседы, состоявшейся в присутствии журналистов, два лидера продолжили встречу за закрытыми дверями.

Это уже 8-я встреча Пашиняна и Путина, в преддверии которой помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что стороны собираются обсудить вопросы армяно-российского стратегического сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.