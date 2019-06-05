В докладе Freedom House Армения входит в пятерку стран, добившихся прогресса в плане демократии

Опубликованный 5 июня доклад Freedom House «Свобода и СМИ-2019» в целом свидетельствует о новых методах и инструментах подавления свободы СМИ в разных частях света, однако в нем отмечается, что состояние свободы СМИ в мире не столь мрачное, и в качестве положительного примера приведена также Армения.

Указаны пять обнадеживающих стран, где был зафиксирован воодушевляющий прогресс демократии. Это Армения, Эфиопия, Малайзия, Эквадор и Гамбия. В то же время, отмечается, что из этих стран лишь Армения не смогла в том же году зафиксировать улучшение ситуации со свободой СМИ, как в случае с политическими изменениями.

«В прошлом году Армения добилась гораздо большего прогресса в сфере демократических преобразований. Акции протеста привели к новым выборам и формированию нового реформистского правительства, но как в Судане, большая часть телеканалов в первоначальный период избегала освещать массовые митинги. Лишь небольшое число независимых СМИ, включая «Сивилнет» и «Азатутюн», смогли обеспечить всестороннее, подробное и стабильное освещение, в том числе прямыми трансляциями и умным использованием социальных медиа. Этот информационный поток помогал демократическому движению набирать обороты, усиливать давление на силы действующего режима и легитимизировать новое растущее руководство.

Авторы доклада в рамках рекомендаций для политиков и лидеров демократических стран предлагают обеспечивать независимость СМИ, в частности поддерживать социальные сети в качестве альтернативы для свободы выражения мнения в репрессивной среде. Также отмечается, что в социальных сетях периодически появляются инновационные альтернативы, обходящие подконтрольные государству СМИ и цензуру, как это было недавно в Венесуэле, Армении и Судане.