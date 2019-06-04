Обзор прессы за 4 июня

Пресса сегодня пишет о внутриполитической ситуации в Армении, развитиях вокруг выборов члена Конституционного суда, ходе уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года и других актуальных темах.

Газета «Аравот» пишет: «Тот факт, что политическое большинство настойчиво отвергало аполитичных специалистов, предложенных президентом и, в конечном счете, «беспардонно» проведет своего политического единомышленника, в этом невиновно ни политическое большинство, ни президент, ни, естественно, кандидат большинства. Проблема заключается в Конституции, которая, по сути, позволяет правящей политической силе иметь подчиненный себе Конституционный суд. Кстати, я удивлен, что авторы и идеологи этой Конституции теперь жалуются, мол, «что творится, как можно командировать в КС представителя своей политической команды?». Получается, что им было можно, а другим нельзя».

Под заголовком «Сопротивляется» газета «Жоговурд» обращается к интервью председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна tert.am, отмечая: «Грайр Товмасян спустя три дня после известного заявления премьер-министра предпочел поехать в Арцах - обстоятельство, которое дало повод для серьезных подозрений и различных комментариев, учитывая последовавшие друг за другом события в судебной системе по делу «1 марта», когда не только был освобожден обвиняемый по этому делу Роберт Кочарян на основании ходатайств нынешнего и бывшего президентов Арцаха, но также вдруг стало известно, что судья тайно направил дело в Конституционный суд. Теперь с помощью вчерашнего интервью Товмасян попытался дать понять, что не собирается уходить в отставку. Правда, прямым текстом об этом он не заявил, но сделал прозрачные намеки, в то же время раскритиковав заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, касающиеся судебной системы». «Иными словами, он открыто сопротивляется. Только вот интересно, как долго продлится это сопротивление?» - задается вопросом газета.

Газета «Айкакан жаманак» в редакционной статье под заголовком «Надежда бывших - короткая память народа» пишет: «Бывшие власти и их проплаченные и «идейные» сторонники явным образом воодушевились «бархатными» методами революции, и им показалось, что они могут агрессивной пропагандой стереть память людей и даже перейти в контрнаступление. Им кажется, что после апрельской революции в памяти народа остались лишь блокировки улиц и несколько стотысячных митингов, а что заставило эти сотни тысяч людей выйти на улицы, уже они и сами забыли. На самом деле, конечно, не забыли, просто нынешние власти заняты более важными делами и не напоминают об этом, а бывшие пользуются этим. Но, наверное, время от времени, стоит напоминать».

По сведениям газеты «Жаманак», на днях в Специальной следственной службе (ССС) в рамках уголовного дела «1 марта» был допрошен лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Информацию в беседе с газетой пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян не прокомментировала, отметив, что в рамках уголовного дела «1 марта» сведения о допрошенных лицах они не предоставляют. Однако, по сведениям «Жаманак», допрос длился несколько часов, а основные вопросы касались вовлеченности охраны Царукяна в события 1 марта и некоторых сумм, потраченных Царукяном во время событий 1 марта.

По сведениям «Пастинфо», Российская Федерация на несколько месяцев предоставила разрешение на временное проживание бывшему главе Службы принудительного исполнения судебных актов Миграну Погосяну. Издание отмечает, что право на временное проживание в будущем может быть продлено вплоть до нескольких раз - до тех пор, пока не будет принято политическое решение о предоставлении или отказе в предоставлении политического убежища. «Это приблизительно та же ситуация, что была в случае с Эдвардом Сноуденом», - пишет «Пастинфо».