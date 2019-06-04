«Очень важно, чтобы мы как можно скорее начали в полном объеме эксплуатировать аэропорт Гюмри» - Пашинян

Воздушные перевозки имеют для Республики Армения стратегическое значение, заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня в ходе саммита руководства аэропортов “Corporación América”.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения, к сожалению, находится в полублокадном состоянии с первых дней своей независимости, и в таких условиях воздушный транспорт имеет очень большое значение.

По словам Пашиняна, в этой сфере уже есть удовлетворительные результаты.

«Мы смотрим в будущее, формируем дальнейшую повестку, в которой я хотел бы подчеркнуть несколько важных особенностей. Очень важно, чтобы мы, в конце концов, как можно скорее начали в полном объеме эксплуатировать аэропорт Гюмри, что, в свою очередь, поможет решить еще одну важную проблему - снижение цен на авиабилеты, что очень важно для развития туризма - еще одной сферы стратегического значения. В этих вопросах мы, конечно, будем активно сотрудничать с нашими партнерами», - сказал премьер.

«Следующая проблема, которой я хотел бы коснуться на этом представительном собрании, заключается в следующем: к сожалению, деятельность и объемы местных авиаперевозчиков в Республике Армения не такие, как мы хотели бы, как подобает независимому, суверенному государству. Это должно стать следующим направлением нашего сотрудничества, чтобы правительство и международный аэропорт «Звартноц», компания “Corporación América” в сотрудничестве друг с другом смогли создать условия, чтобы стало возможно появление армянского авиаперевозчика или авиаперевозчиков и обеспечение их конкурентоспособности. По сути, это основные, ключевые и стратегические направления, которые мы несколько раз уже обсуждали с г-ном Эрнекяном», - отметил премьер-министр Армении.