Никто во фракции не имеет права выражать личное мнение - Гагик Царукян

Лидер самой большой оппозиционной парламентской фракции - «Процветающая Армения» (ППА), Гагик Царукян сегодня созвал заседание, предупредив всех депутатов фракции о том, что никто из них не имеет права высказывать свое личное мнение.
Это предупреждение Царукяна последовало за заявлением, сделанным на днях депутатом этой фракции, бывшим мэром Гюмри Варданом Гукасяном, о том, что второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, должен находиться на свободе.
«Я сторонник того, чтобы Роберт Кочарян был на свободе, а что касается судебно-правовой сферы и всех сфер, пусть обязательно проведут все проверки», - сказал Гукасян.
Сегодня на брифинге с журналистами Царукян пояснил, что вопросы должны обсуждаться во фракции, должно быть принято общее решение и только потом должны делаться заявления.
«Поэтому я сегодня созвал заседание, на котором всех предупредил, что никто не имеет права высказывать свое личное мнение. Это фракция, [вопросы] должны обсуждаться во фракции, и каким будет общее решение, такое заявление и должно быть сделано», - сказал Царукян.
«ППА хочет быть уверена, что на правовые процессы политический прессинг не оказывается»
То, что заявление депутата Вардана Гукасяна не отражает точку зрения фракции «Процветающая Армения», сегодня в беседе с Радио Азатутюн подтвердила член фракции, председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека Наира Зограбян.
По ее словам, в новой Армении политику не следует смешивать с правовыми процессами.
«Это личное мнение г-на Гукасяна, и, естественно, я сейчас также подтверждаю, что это не является точкой зрения фракции «Процветающая Армения». Почему Гукасян высказал такую точку зрения? Думаю, у всех вас есть все возможности обратиться с этим вопросом к Вардану Гукасяну», - сказала Зограбян.
В ответ на вопрос Радио Азатутюн депутат фракции ППА подчеркнула, что это абсолютно правовой процесс, и ППА хочет быть уверена в том, что на правовые процессы какой-либо политический прессинг не оказывается и не будет оказываться.
Точка зрения «Процветающей Армении» заключается в том, что отныне политические процессы в новой Армении не должны смешиваться с правовыми процессами, это абсолютно првовой процесс. Мы хотим быть уверены, что какого-либо политического прессинга на правовые процессы нет и не будет. Мы просто не считаем целесообразным озвучивать политические оценки относительно правовых процессов, - сказала Зограбян, продолжив: - Лично я, честно говоря, не слежу за судебным процессом по делу Роберта Кочаряна. Повторяю, мы считаем, что процессы должны идти исключительно в правовой плоскости, и не должно звучать каких-либо политических оценок со стороны отдельных депутатов, тем более личных оценок, которые не отражают точку зрения фракции».
Отметим, что, по словам Зограбян, Вардан Гукасян на сегодняшнем заседании не присутствовал.
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