Пашинян: У экономики хороший настрой

Сегодня на заседании правительства, касаясь зафиксированного в апреле текущего года показателя экономической активности на уровне 9,2%, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что у экономики хороший настрой, и задача правительства – стимулировать этот хороший настрой.

«В апреле мы имеем показатель экономической активности на уровне 9,2%, и если мы сопоставим этот показатель с уже подытоженными данными за первый квартал – рост ВВП на уровне 7,1%, это дает нам основание говорить о том, что у экономики хороший настрой, и наша задача, как мы и планировали, посредством адресных, выверенных капитальных расходов стимулировать этот хороший настрой и, в конце концов, суметь достичь еще лучших показателей», - сказал Пашинян.

Детализируя, Пашинян отметил, что в апреле этого года, по сравнению с апрелем прошлого года, объем промышленной продукции вырос на 13,2%, рост в сфере строительства оказался ниже ожидаемого, составив 1,8%, оборот торговли увеличился на 9%, объем услуг – на 16,2%, экспорт – на 9,9%.

Премьер-министр отметил также рост среднемесячной номинальной заработной платы в апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на 7,7%, что в результате шагов правительства в ближайшее время «станет более позитивным».

«В предыдущие месяцы, следует признать, мы были очень сосредоточены на экономике, и теперь нам нужно, не ослабляя эту сосредоточенность, также шаг за шагом решать проблемы и в других известных нам сферах. Потому что целостные реформы очень важны для того, чтобы экономика трансформировала этот настрой в длительный и устойчивый этап развития. И мы это обязательно сделаем», - отметил Пашинян.

Министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян также был настроен оптимистично и после заседания правительства в беседе с журналистами не скрывал этого: «Давайте дождемся показателей экономической активности в следующие два месяца. Но я уверен, что если мы продолжим в том же духе, то у нас за 6 месяцев будет экономический рост на уровне 7%».

Согласно госбюджету на 2019 год, в этом году правительство ожидает экономического роста на уровне 4,9%. «В бюджете заложены 4,9%. Будет немного выше. Ближе к концу года я укажу более точную цифру», - сказал министр.

Экономист, представитель партии «Армянский национальный конгресс» Ваагн Хачатрян выразил уверенность в том, что зафиксированный в апреле показатель экономической активности в 9,2% является частью более долгосрочного экономического роста.

«Я также оцениваю то, что было сделано до сих пор, те изменения, о которых говорит правительство и пытается сделать реальностью. Например, я говорю об отсутствии непотизма, создании равных условий для конкуренции, отсутствии той же коррупции. Есть одно важное обстоятельство, которое может оказать очень существенное влияние на экономический рост, и это вновь обусловлено действиями правительства. Это касается тех ожиданий, которые есть у всех нас, я имею в виду и бизнесменов, и граждан. Ожиданий, которые связаны с более решительными шагами и в плане изменений в экономической жизни, и в плане решения проблем в нашей повседневной жизни, в том числе также и проблем в той же судебной системе, о чем мы сегодня говорим», - сказал экономист.