Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия после заявления Самвела Бабаяна о нападении на его сторонников

Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия в связи с заявлением штаба Самвела Бабаяна о нападении на его сторонников. Об этом Радио Азатутюн сообщили из Полиции.

Накануне вечером штаб бывшего министра обороны Карабаха выступил с заявлением о том, что ранним утром 29 марта на трассе Севан-Мартуни на сторонников и соратников Самвела Бабаяна было совершено нападение – им преградили путь и выпустили автоматную очередь.

В штабе Самвела Бабаяна заявили, что совершившие нападение «банды и их лидеры» служат бывшему премьер-министру Карабаха Араику Арутюняну, который намеревается баллотироваться на пост руководителя Карабаха на выборах в следующем году.

Напомним, что ранее Самвел Бабаян также заявлял о намерениях участвовать в выборах.

Между тем, возглавляемая Араиком Арутюняном партия «Свободная Родина» назвала данные заявления клеветой. А пресс-секретарь нынешнего руководителя Карабаха Давид Бабаян в телефонном разговоре с Радио Азатутюн заявил, что «в Арцахе [Карабахе – ред.] банд нет». Он также отметил, что в связи с инцидентом необходимо провести расследование.