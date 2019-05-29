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Общество

Сотрудники компании «Гудвин» требуют разрешить им продолжить эксплуатацию игровых автоматов

Сотрудники компании «Гудвин» требуют перекрыли проспект Баграмяна, Ереван, 29 мая 2019 г.

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Сотрудники букмекерской компании «Гудвин» с полудня перекрыли движение в обе стороны на проспекте Баграмяна, требуя разрешить им продолжить эксплуатацию игровых автоматов.

«У нас работают уборщицами более 100 женщин-пенсионерок, которые получают нормальную зарплату, вместе с пенсией они могут нормально содержать свои семьи», - отметил один из участников акции.

Законопроект о внесении изменений в закон «О лотереях» после длительных обсуждений на днях был одобрен постоянной комиссией по экономическим вопросам Национального собрания. В случае его принятия он полностью вступит в силу с ноября 2020 года.

Напомним, согласно проекту, будет запрещена деятельность офисов букмекерских компаний, за исключением городов Джермук, Мегри, Севан и Цахкадзор. Однако эксплуатация игровых автоматов, в основном действующих по соседству с газозаправочным станциями, будет запрещена через 10 дней после принятия закона.

В Армении действуют три крупные букмекерские компании: «Виваро», «Тото» и «Гудвин».

Автор законопроекта, вице-спикер НС Ален Симонян поясняет: «Сегодня в Республике Армения только у компании «Гудвин» есть игровые автоматы, которые установлены на газозаправочных станциях, и их требование, весь этот шум всего лишь направлены на продление жизни этих аппаратов».

Собравшиеся на проспекте Баграмяна сформировали группу и направили ее на переговоры в Национальное собрание. Первоначально они планировали встретиться со спикером НС Араратом Мирзояном. Они сообщили, что разблокируют улицу тогда, когда их примут. В конце концов, их принял и выслушал председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян, и они, как и обещали, разблокировали улицу.

Директор компании «Гудвин» Саркис Микаелян сообщил, что их предложение выслушали. «Пообещали дополнительно, надлежащим образом обсудить и учесть все наши замечания и опасения. Конкретное предложение состояло в следующем: дать возможность вести лицензионную деятельность, которая называется организацией комбинированной лотереи посредством автоматизированных устройств, что является лицензированной деятельностью. Дать нам возможность всего лишь полтора года эксплуатировать их в наших букмекерских пунктах».

По словам директора «Гудвин», причиной их протеста является то, что, в отличие от других компаний, у них нет веб-сайта и они не могут организовать лотереи онлайн.

Кстати, в акции принимали участие не только сотрудники компании «Гудвин», но и граждане, требующие закрытия всех букмекерских компаний.

«Я заложил свой дом за 12,5 миллионов. Пусть теперь Ален Симонян придумает, как контролировать моего сына-игромана в интернете. В данный момент он играет на сайте, и там не один сайт, а 10 сайтов. Я заложил свой дом, потому что он готов был броситься с моста», - сказал один из собравшихся.

Ален Симонян на это ответил, что запретить онлайн-деятельность букмекеров практически невозможно. «Если какие-то страны могут ограничивать онлайн-пространство, это связано с большими суммами и до конца ограничить невозможно. Например, в США в какой-то мере ограничивают в некоторых штатах, для этого есть учреждение, которое получает из госбюджета около 1 миллиарда долларов и все равно не может полноценно это сделать», - сказал он.

Вице-спикер НС прокомментировал утверждения сотрудников компании «Гудвин» о том, что они могут потерять работу.

«В этом аппарате не сидят ни женщина, ни мужчина, в этом аппарате человек не работает, так что это спекуляция. Заверяю, эта спекуляцпия не пройдет. 200-300 человек, спекулируют этими людьми, втягивая их во все это. С другой стороны, 63 тысячи игроманов, которые теряют свои дома, которые теряют золотые украшения своих жен, попадают в долги и берут кредиты», - сказал Симонян.

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