Начинается очередная четырехдневная сессия парламента

Сегодня Национальное собрание Армении начинает очередную четырехдневную сессию, в повестку дня которой включен 41 вопрос, в том числе вопрос о выборе судьи Конституционного суда.

Кандидатом на должность судьи Конституционного суда является Артур Вагаршян. Его кандидатуру представил президент Армен Саркисян. Это уже четвертый кандидат, номинированный президентом. Три предыдущих не были утверждены предыдущим и нынешним парламентами.

Также армянские парламентарии обсудят годовой отчет омбудсмена, во втором чтении обсудят законопроект о помощи родственникам жертв и пострадавшим во время мартовских событий 2008 года.